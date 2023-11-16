«Стрессоустойчивость обязательна». Сколько обещают платить россиянам за работу на новых территориях

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС Поделиться Поделиться





Рынок труда на новых территориях открыл российским рабочим настоящий Клондайк. В некоторых случаях работник даже без образования и опыта может легко зарабатывать по 120 тысяч рублей в месяц. А если есть квалификация, можно найти место, где готовы платить до 300 тысяч ежемесячно.



«Фонтанка» выяснила, работников каких специальностей и отраслей ждут в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Суточные почти в 10 тысяч рублей и двойное денежное содержание



Восстановление инфраструктуры и налаживание бизнес-деятельности в новых субъектах России требует десятков тысяч рабочих рук — популярные интернет-площадки по найму работников наводнены вакансиями в самых разнообразных областях, от разнорабочих до госслужащих. Закрываются они быстро: соискателям обещают платить ежемесячно такие суммы, вкалывать за которые в обычном режиме пришлось бы по три-четыре месяца. И это только то, что касается окладов. Как правило, работать придется вахтовым методом, и гражданам, помимо зарплат, предоставляют питание либо выплачивают суточные Их размер оговаривается отдельно в общении с рекрутером.



Что касается командируемых госслужащих и работников госорганов, указом президента №752 им, помимо зарплаты, установили усиленные социальные гарантии: суточные 8,4 тысячи рублей, двойное денежное содержание, суммы на покрытие дополнительных трат в командировке и компенсацию за жилье до 7,2 тысячи рублей в сутки.

Аналогичные условия полагаются тем, кто обеспечивает жизнедеятельность населения новых территорий, восстанавливает там инфраструктуру, военную и спецтехнику. Об этом говорится в другом нормативном акте — постановлении правительства №1915. Круг командированных здесь более широкий: кроме госслужащих и сотрудников учреждений-подведов, в него включили работников коммерческих компаний.



110 тысяч за культпросвет

Специалист по закупкам в Министерстве спорта Херсонской области может зарабатывать от 80 тысяч рублей в месяц. У соискателя приветствуется высшее образование и опыт работы с закупками. Рутинная работа потребует от него знаний в области законодательства, регулирующего закупки. Сотруднику предложат помощь в поиске жилья, обещают стабильную зарплату и премии.



Специалист по воспитательной работе может зарабатывать от 55 до 110 тысяч рублей в Херсоне. На работу его приглашает Херсонский технический университет в департамент молодежной политики и воспитательной работы. Из несомненных плюсов — университет базируется, разумеется, не в Херсоне, а в Геничевске, в 200 км от линии фронта. Работать предстоит со студентами — управлять талантами, поддерживать творчество, развивать потенциал и обеспечивать культпросвет пять раз в неделю с 9 до 18 часов. Иногороднему специалисту помогут в поиске жилья. Будет ли это финансовая поддержка, либо только полезные советы, вуз не уточняет.



Кроме высшего образования и опыта в организации массовых мероприятий, от соискателя требуют критическое мышление и участие в патриотическом воспитании студентов. В качестве аргумента «за» университет предлагает воспользоваться уникальной возможностью получить опыт в работе с проектами и задачами федерального масштаба. Наличие инвалидности трудоустройству не помеха.

Охранник с корочкой может зарабатывать на территории ДНР от 100 тысяч рублей на руки в месяц. Специалиста ищет охранная организация «АН-Секьюрити» из Петербурга, и к слову, за работу в городе на Неве охранникам она платит тоже от 100 тысяч. В ДНР придется работать вахтовым методом два месяца через один — охранять объект образования.



— Объекты — детские сады, школы, вузы. Набор продлится еще недели две-три, объекты более чем в 15 городах, их очень много, сотрудники нужны постоянно, — объяснил представитель отдела найма.



Компания обеспечит сотрудника формой, предоставит жилье — корпоративную квартиру или комнату на объекте, и будет возить от места жительства до объекта и обратно. Питание охраннику тоже полагается за счет компании, но если на охраняемом объекте столовая не работает, забота о провианте — на совести самого охранника. Обязанностей всего три — сутки напролет охранять вверенный объект, проверять пропуск на входе и не пускать кого не надо. Меры антитеррористической безопасности — тоже на охраннике. Следующий день — отсыпной. Единственное условие, которое ставит фирма соискателю, — наличие удостоверения охранника не ниже 4 разряда, а лучше даже 6. Стрессоустойчивость и усидчивость как профессиональные навыки приветствуются.



Труд водителя самосвала в Волновахе оценили в 120 тысяч рублей. Наниматель — компания «Византия», сообщила о себе, что восстанавливает в ДНР инфраструктуру. Объект, куда работнику придется возить асфальтовую смесь и щебень, находится в 60 км от Мариуполя. От компании работнику — общежитие и 120 тысяч рублей зарплаты на руки, от работника компании — готовность вписаться в плавающий график и трехлетний опыт. Питание придется оплачивать из своего кармана.

— Звонят много, но всех подряд не берем. Даже тех, кого сами обучаем, некоторых не берем. Зависит от умения управлять самосвалом. Можно сколько угодно себе стаж приписывать, а как садится за руль — габаритов не чувствует, — пояснили принцип отбора претендентов в компании.

В Новоазовске водителю самосвала будут платить больше, чем в Волновахе — 140 тысяч рублей ежемесячно. На восстановление газопровода специалистов зазывает компания «Р-Строй Филиал Юг». Работать придется вахтовым методом 60 дней кряду, затем на 30 дней отпустят отдохнуть. Суточных не положено, зато компания оплачивает проезд, питание и проживание работников. От соискателя требуют опыт от 1 года, права категории «Д» и военный билет.



Зарабатывать от 125 до 150 тысяч может заместитель главного врача в Мелитополе. Специалиста ищет Областной центр по оказанию психиатрической помощи. На вакансию, опубликованную еще 8 ноября, пока никого не нашли, хотя посулили зарплату от 125 до 150 тысяч на руки. Возможно, соискателей настораживает огромный список обязанностей, которые предъявляет Центр: нужно руководить структурными подразделениями, одно из которых в Бердянске, контролировать лечебно-диагностический процесс, и организовывать работу подчиненных и их профессиональную переподготовку, и эффективно распоряжаться деньгами, и следить за эффективностью методов лечения больных. А про дополнительные бонусы — ни слова.



Кто хочет больше, дадут подработку

Если сравнивать уровень зарплат, то желание ехать за длинным рублем на новые территории вполне оправдано. Зачастую там могут заработать в несколько раз больше, чем здесь, представители самых разных профессий. Например, водитель манипулятора в Нижнем Новгороде заработает от 70 тысяч за месяц, а в Мелитополе — до 200 тысяч в месяц, правда сумма указана до вычета НДФЛ. Работа предстоит пыльная — загружать и разгружать металлолом. Наниматель, «Первая Запорожская транспортная компания», указал, что желающим заработать больше, дадут возможность подрабатывать — сменами по 4–6 часов. Больше никаких плюшек не обещают и суточных там нет.



— Дополнительно суточных, насколько я знаю, мы не платим. Тем не менее претендентов много, мы на стадии выбора, я бы дал вам на раздумья не более трех дней, — поделился представитель компании.

Зарабатывать 200 тысяч может и энергетик, но главный. Специалиста для работы в Мариуполе ищет строительная компания СК «Архонт», которая исполняет функции генерального подрядчика по ремонтно-восстановительным работам на территориях ДНР и ЛНР. В обмен на зарплату от 200 тысяч на руки и жилье главному энергетику придется вести одновременно 15 объектов.

Платить столько же, 200 тысяч рублей, готовы даже менеджеру по продажам, его ищет компания ООО «Юг Сайлс», официальный дистрибьютор «Газпромнефть — СМ». Одним из ключевых скилов указана стрессоустойчивость. Из обязательных условий найма — успешный опыт в активных продажах и высшее техническое образование. Управлять процессом продаж во вверенном регионе придется сидя на удаленке в Мариуполе.



До 220 тысяч рублей обещают платить водителю-экспедитору с категорией Е. Для работы в городе Енакиево Горловского района ДНР, над которым взяла шефство Ленобласть, такого специалиста ищет транспортно-логистическая группа «Монополия». Зарплата складывается из гарантированных 132 тысяч, к которым добавятся доплата за каждый рейс, суточные и ежедневные бонусы до 1,5 тысячи рублей. Еще по 10 тысяч причитается за дополнительные точки выгрузки, и 15 тысяч — за газовые заправки. Опыт, уверяет наниматель, не нужен.



Зарплата в четверть миллиона

Заработать за месяц четверть миллиона вполне реально, хотя вакансий не шквал, но выбор есть. Особенно велик спрос на руки, привычные к стройке. Единственный нюанс — действительно много платят специалистам с высшим образованием, и преимущественно инженерным, «синим воротничкам» придется довольствоваться меньшими суммами.



В подшефном Петербургу Мариуполе вакансий, связанных со стройкой, как из рога изобилия. Только у одного московского ООО «Заречье», которое занимается восстановлением малоэтажных домов, их восемь. Главному инженеру «Заречье» предлагает 120–250 тысяч рублей заработной платы, прорабу, сварщику и менеджеру по закупкам — до 150, инженеру производственно-технического отдела — 100–180. Приоритет отдадут специалистам с опытом не менее 6 лет и навыком решения сложных задач, что бы это ни значило. Теоретически компания планирует находиться на объекте 6 месяцев.

По 250 тысяч рублей в месяц в Мариуполе главный инженер может зарабатывать и в компании ООО «Реставрация». Она занимается реновацией, реконструкцией и капремонтом промышленных и гражданских объектов.

Столько же, 250 тысяч, предлагают геодезисту в строительной компании ООО «Инфратрест», которая ищет работников на объект в Луганске. От сотрудника ждут исполнительности и трехлетнего опыта. Выкладываться придется вахтой и по полной — по 30 дней без выходных, зато потом на столько же отпустят отдыхать. Работодатель обязуется оплачивать проезд, питание, и предоставлять жилье.



Компания «Ключ Авто Донецк» желает активно наращивать в Донецке число клиентов, и для этих целей нанимает руководителя отдела продаж автомобилей. За организацию работы и приток покупателей компания готова платить от 160 до 250 тысяч рублей в месяц, правда, сумма указана до вычета 13% налога на доходы. Никаких особенных плюшек, кроме корпоративной связи, работнику не обещают. Зато требуют не менее трех лет опыта в автопродажах. Про обязательное наличие вузовских корочек отметок нет.

Рекордный заработок — у горнопроходчика



Чуть-чуть не дотянула до рекорда зарплата по вакансии сварщика волоконно-оптической линии связи, которому компания «Неолекс» обещает платить до 270 тысяч (до вычета налогов). Работнику придется много ездить по региону: монтировать оптические кроссы предстоит в Запорожской области, ЛНР и ДНР. Кроме регулярной зарплаты, квартиры и инструментов, наниматель обещает предоставить сотруднику автомобиль.



Рекордную зарплату от 286 тысяч (до вычета НДФЛ) предлагает горнорабочему проходчику Днепроруденский железорудный комбинат в Васильевском районе Запорожской области. Принять готовы специалиста с опытом даже меньше года. Бурить придется вахтами по 30 или 45 дней подряд, потом столько же предстоит бездельничать. Завод берется за свой счет обеспечить проживание работника, проезд и обучение. Вакансию разместили 7 ноября, но свободные места есть.



— Опыт нужен обязательно. Вахтовики заходят бригадой в шахту и начинают работать. Обучать на вахте некогда. Можно приехать на постоянку на два месяца, тогда обучим, на время обучения платим стипендию — 30 тысяч. На такой уровень зарплаты после обучения можно за два месяца выйти. Вакансия не занята, у нас постоянный набор, много нужно, — поделился представитель нанимателя.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

