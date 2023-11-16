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    В Зеленогорске задержали хулиганов, напавших на медиков у кафе

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    Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчин, которые грубо и бестактно повели себя с бригадой скорой помощи в Курортном районе. Как рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии в четверг, 16 ноября, хулиганы оскорбляли медиков, а одного фельдшера даже ударили.

    Инцидент произошел накануне вечером на проспекте Ленина в Зеленогорске. Медработник рассказал, что пьяные мужчины 36 и 40 лет вызвали скорую к кафе. Когда бригада прибыла на место, дебоширы начали оскорблять сотрудников здравоохранения и толкать их. Один из хулиганов пнул по ноге фельдшера.

    Росгвардейцы доставили нарушителей в отдел полиции. Как выяснилось, один из них тем вечером отмечал в кафе свой день рождения.

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    ЗеленогорскКурортный район
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