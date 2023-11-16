В Зеленогорске задержали хулиганов, напавших на медиков у кафе

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчин, которые грубо и бестактно повели себя с бригадой скорой помощи в Курортном районе. Как рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии в четверг, 16 ноября, хулиганы оскорбляли медиков, а одного фельдшера даже ударили.



Инцидент произошел накануне вечером на проспекте Ленина в Зеленогорске. Медработник рассказал, что пьяные мужчины 36 и 40 лет вызвали скорую к кафе. Когда бригада прибыла на место, дебоширы начали оскорблять сотрудников здравоохранения и толкать их. Один из хулиганов пнул по ноге фельдшера.