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    Аукцион на электробусы для Петербурга объявили заново

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    Аукцион на закупку 40 электробусов для Петербурга объявили заново после отмены предыдущего. Как и предполагала «Фонтанка», выбрали другую процедуру.

    Документация опубликована 15 ноября. Судя по ней, не изменилась ни максимальная цена лизингового контракта (4,251 млрд), ни сроки поставки (до ноября 2024 года), ни техзадание (40 двухсекционных электробусов со 100-процентно низким полом и запасом хода не менее 240 км).

    Изменилась процедура: теперь аукцион разыгрывают по 223-ФЗ, а не по 44-ФЗ, как раньше. Это должно расширить круг участников за счет тех, у кого прямо сейчас нет в наличии разработанной модели, подходящей под требования «Пассажиравтотранса».

    «Фонтанка» рассказывала, что предыдущий аукцион по 44-ФЗ отменили 15 ноября, фаворитом в нем, если говорить о производителе, считался «Белкоммунмаш». Подробнее — читайте здесь.

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