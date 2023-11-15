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    Депутат Госдумы Останина о предложении сенатора Павловой: «Лучше учиться надо было в школе, в вузе»

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    Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина осудила предложение сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой. Напомним, ранее Павлова предложила «перестать ориентировать девушек на высшее образование». Интервью с Останиной публикует 15 ноября портал MSK1.RU.

    «Мне кажется, что не стоит обсуждать вот такого рода глупые инициативы, которые отдельные люди, демонстрируя свое не очень хорошее высшее образование, всё-таки вбрасывают в общественное пространство. Лучше учиться надо было в школе, в вузе», — критически оценила Останина образовательный бэкграунд сенатора Павловой (цитата по MSK1.RU).

    Отвечая на вопрос журналиста о том, как появляются в парламенте люди с подобными инициативами, Останина выразилась тоже достаточно резко.

    «В Совете Федерации эти люди появляются только потому, что у нас порядок формирования Совфеда никакого отношения к источнику власти и народа не имеет. Члены Совета Федерации назначаемые. <…> Поэтому там иногда появляются люди, которые вообще не имеют высшего образования», — цитирует MSK1.RU слова депутата.

    «Если бы народ избирал представителей Совета Федерации, я думаю, что Челябинскую область представляли бы люди, которые не транслировали такие дремучие, средневековые взгляды», — резюмировала Останина.

    Напомним, сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова ранее заявила, что для решения демографической проблемы в России необходим «пересмотр ценностей», в том числе якобы нужно ориентировать молодых людей не на получение высшего образования, а на рождение детей.

    «Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования, нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом, по сути, ни к чему не приводит. Они начинают работать либо по иным специальностям, либо еще что-то, и вот этот поиск себя затягивается на долгие годы, и в результате упускается детородная функция», — подробно пояснила свою мысль Павлова.

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