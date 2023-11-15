Депутат Госдумы Останина о предложении сенатора Павловой: «Лучше учиться надо было в школе, в вузе»

«Мне кажется, что не стоит обсуждать вот такого рода глупые инициативы, которые отдельные люди, демонстрируя свое не очень хорошее высшее образование, всё-таки вбрасывают в общественное пространство. Лучше учиться надо было в школе, в вузе», — критически оценила Останина образовательный бэкграунд сенатора Павловой (цитата по MSK1.RU).

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина осудила предложение сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой. Напомним, ранее Павлова предложила «перестать ориентировать девушек на высшее образование». Интервью с Останиной публикует 15 ноября портал MSK1.RU.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как появляются в парламенте люди с подобными инициативами, Останина выразилась тоже достаточно резко.

«В Совете Федерации эти люди появляются только потому, что у нас порядок формирования Совфеда никакого отношения к источнику власти и народа не имеет. Члены Совета Федерации назначаемые. <…> Поэтому там иногда появляются люди, которые вообще не имеют высшего образования», — цитирует MSK1.RU слова депутата.

«Если бы народ избирал представителей Совета Федерации, я думаю, что Челябинскую область представляли бы люди, которые не транслировали такие дремучие, средневековые взгляды», — резюмировала Останина.

