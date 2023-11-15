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    Двое в масках избили иностранца — управляющего сетью отелей у парка Бабушкина в Петербурге

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    18 комментариев

    Неприятная встреча произошла у иностранца, работающего в Петербурге, когда он ночью возвращался домой.

    Двое в масках напали на 42-летнего гражданина Йемена у дома на проспекте Обуховской Обороны накануне около трех ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 ноября. Они, по предварительной информации, требовали отдать им ключи от автомобиля «Мерседес Е200», избили мужчину. А потом их спугнули случайные пешеходы. И они уехали на черном внедорожнике в сторону улицы Бабушкина.

    Пострадавший работает управляющим сетью гостиниц в Петербурге.

    Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 18

    Гость15 Ноя 2023 в 11:21
    анархия мати порядка
    +0−0
    Гость15 Ноя 2023 в 10:32
    Заказуха
    +0−0
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