«Писю-ю-юнь». В китайских соцсетях смеются над «группой российских полицейских», поющих про сад

Вот уже несколько дней в китайских социальных сетях распространяется видео, на котором якобы группа российских полицейских поет простенькую песню на языке Поднебесной. Утверждается, что мероприятия по внедрению восточной культуры в МВД РФ прошли 9 ноября, в качестве наставника выступил какой-то китайский блогер.

Силовики на видео исполняют детскую песню про посадку цветов в саду. Примерно так она звучит из уст носителя языка. При этом мужчины активно жестикулируют и хихикают на протяжном «писю-ю-юнь». Пользователи соцсетей обсуждают исполнение и смеются над произношением русских.

Ролик просочился и в российские соцсети. А в некоторых СМИ, в том числе украинских, заявили, что в видео снялись полицейские из Петербурга. «Фонтанка» 14 ноября пообщалась с источником в правоохранительных органах и выяснила, что в кадре действующих сотрудников полиции нет.



Более того, при помощи современных технологий удалось установить личности как минимум двух актеров массовки, которые много лет погружены в жанр сериалов про сотрудников правоохранительных органов.