«Писю-ю-юнь». В китайских соцсетях смеются над «группой российских полицейских», поющих про сад

Вот уже несколько дней в китайских социальных сетях распространяется видео, на котором якобы группа российских полицейских поет простенькую песню на языке Поднебесной. Утверждается, что мероприятия по внедрению восточной культуры в МВД РФ прошли 9 ноября, в качестве наставника выступил какой-то китайский блогер.
Силовики на видео исполняют детскую песню про посадку цветов в саду. Примерно так она звучит из уст носителя языка. При этом мужчины активно жестикулируют и хихикают на протяжном «писю-ю-юнь». Пользователи соцсетей обсуждают исполнение и смеются над произношением русских.
Ролик просочился и в российские соцсети. А в некоторых СМИ, в том числе украинских, заявили, что в видео снялись полицейские из Петербурга. «Фонтанка» 14 ноября пообщалась с источником в правоохранительных органах и выяснила, что в кадре действующих сотрудников полиции нет.
Более того, при помощи современных технологий удалось установить личности как минимум двух актеров массовки, которые много лет погружены в жанр сериалов про сотрудников правоохранительных органов.
«Фонтанка» написала одному из предполагаемых актеров. Мужчина сначала сказал, что не дает интервью, затем сказал, что на видео просто похожий на него человек. После он не мог поверить, что его никто не сдавал, а в завершение заблокировал корреспондента.
Видео уже изучают в петербургском главке полиции, реакция на него пока неизвестна.