Центробанк определил, как будут считать цену краткосрочного полиса ОСАГО

С марта следующего года водители в России смогут заключать договоры ОСАГО сроком менее трех месяцев. Банк России разработал проект указания, который определяет, как считать стоимость таких полисов.
Согласно документу, краткосрочный полис ОСАГО не может быть дороге годового, сообщает 14 ноября пресс-служба ЦБ РФ. При расчете цены страховщики должны будут устанавливать понижающий коэффициент (КП) срока действия договора. Его величина будет зависеть от ситуации, для которой оформляется страховка, и от риск-профиля самого водителя. Остальные коэффициенты, вроде стажа и возраста водителя, коэффициента бонус-малус, мощности машины и так далее, будут влиять на стоимость краткосрочного полиса ОСАГО так же, как и на обычный.
Закон о краткосрочных полисах ОСАГО был принят в третьем чтении в июле этого года. Он позволит водителям заключать договор обязательного автострахования на срок от одного дня до трех месяцев. Полис начнет действовать спустя три дня после предоставления страховщику всех нужных документов, если самим договором не установлен иной срок. Такие договоры могут быть востребованы водителями, которые редко пользуются машиной. Сейчас можно заключить договор на срок от трех месяцев и более.
В силу закон вступит 2 марта 2024 года.