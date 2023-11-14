Центробанк определил, как будут считать цену краткосрочного полиса ОСАГО

С марта следующего года водители в России смогут заключать договоры ОСАГО сроком менее трех месяцев. Банк России разработал проект указания, который определяет, как считать стоимость таких полисов.



Согласно документу, краткосрочный полис ОСАГО не может быть дороге годового, сообщает 14 ноября пресс-служба ЦБ РФ. При расчете цены страховщики должны будут устанавливать понижающий коэффициент (КП) срока действия договора. Его величина будет зависеть от ситуации, для которой оформляется страховка, и от риск-профиля самого водителя. Остальные коэффициенты, вроде стажа и возраста водителя, коэффициента бонус-малус, мощности машины и так далее, будут влиять на стоимость краткосрочного полиса ОСАГО так же, как и на обычный.