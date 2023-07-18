ОСАГО на один день. В Госдуме хотят ввести краткосрочные страховые полисы

Депутаты Госдумы хотят ввести в России новый формат полиса ОСАГО, пишет 17 июля «Коммерсантъ». Планируется, что можно будет купить полис сроком даже на один день.

Комитет Госдумы по финансовому рынку в понедельник рекомендовал принять проект закона во втором чтении. Возможно, это случится уже на этой неделе. Документ позволит заключать краткосрочные договоры ОСАГО нового типа — от одного дня до трех месяцев. В Российском союзе автостраховщиков предупредили, что в пересчете на дни цена краткосрочного полиса ОСАГО будет выше, чем у традиционного годового.

