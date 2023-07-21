Закон о краткосрочных полисах ОСАГО приняли в третьем чтении

Госдума РФ 21 июля приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий оформлять полис ОСАГО на короткий срок. Он позволит получать полис даже на один день.



Законопроект вносит изменения в статью 10 Закона об ОСАГО, определяющую срок действия договора обязательного страхования автогражданской ответственности. Сейчас полис оформляется на год. Меньшие сроки допускаются для временного использования машин с иностранными номерами или для проезда к месту регистрации ТС. Поправки позволяют оформить краткосрочный договор ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. Он начинает действовать через три дня после предоставления страховщику необходимых документов, если в договоре не установлен более короткий срок вступления его в силу.