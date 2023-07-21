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    Закон о краткосрочных полисах ОСАГО приняли в третьем чтении

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    4 комментария

    Госдума РФ 21 июля приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий оформлять полис ОСАГО на короткий срок. Он позволит получать полис даже на один день.

    Законопроект вносит изменения в статью 10 Закона об ОСАГО, определяющую срок действия договора обязательного страхования автогражданской ответственности. Сейчас полис оформляется на год. Меньшие сроки допускаются для временного использования машин с иностранными номерами или для проезда к месту регистрации ТС. Поправки позволяют оформить краткосрочный договор ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. Он начинает действовать через три дня после предоставления страховщику необходимых документов, если в договоре не установлен более короткий срок вступления его в силу.

    Закон вступит в силу спустя 210 дней после того, как будет опубликован. До этого он должен еще пройти Совет Федерации и получить подпись президента.

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    28030352921 Июл 2023 в 13:03
    Давно пора вернуть запрет эксплуатации при отсутвии ОСАГО и назначить лишение ВУ годика на два, если страховки не оказалось на момент ДТП, вне зависимости от виновности/невиновности.
    +1−4
    Slava_Rossii221 Июл 2023 в 12:50
    Писали, что краткосрочные будут дороже. Вопрос - почему, если цена ОСАГО регулируется законом?
    Куда смотрит ФАС?
    +2−0
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