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    Reuters: Yandex N.V. может продать все свои активы в России за один раз

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    Нидерландская Yandex N.V. — головная компания российского «Яндекса» — может продать все свои активы в России за один раз. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к этому вопросу.

    По данным агентства, стороны спешат завершить сделку до конца 2023 года, речь якобы идет о продаже всех активов, а не только контрольного пакета акций. «Яндекс» отказался от комментариев для Reuters.

    Как пишет ТАСС, в ноябре 2022 года «Яндекс» сообщал о возможном выделении основной части бизнеса в отдельную группу компаний. Нидерландская Yandex N.V планировала со временем выйти из числа аукционеров группы компаний, поменяв название.

    В июне 2023 года стало известно, что ВТБ отказался от покупки доли «Яндекса» из-за цены в 7 млрд долларов. Позже появились сообщения, что головная компания «Яндекса», нидерландская Yandex N.V., может перезапустить бренд своего международного бизнеса в начале 2024 года.

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