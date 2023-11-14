Reuters: Yandex N.V. может продать все свои активы в России за один раз

Нидерландская Yandex N.V. — головная компания российского «Яндекса» — может продать все свои активы в России за один раз. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к этому вопросу.

По данным агентства, стороны спешат завершить сделку до конца 2023 года, речь якобы идет о продаже всех активов, а не только контрольного пакета акций. «Яндекс» отказался от комментариев для Reuters.

Как пишет ТАСС, в ноябре 2022 года «Яндекс» сообщал о возможном выделении основной части бизнеса в отдельную группу компаний. Нидерландская Yandex N.V планировала со временем выйти из числа аукционеров группы компаний, поменяв название.