Головная компания «Яндекса» планирует перезапуск за рубежом в начале 2024 года под новым названием

Головная компания «Яндекса», нидерландская Yandex N.V. , может перезапустить бренд своего международного бизнеса в начале 2024 года. На это она ориентирует своих потенциальных сотрудников, сообщает 22 августа «Интерфакс».



Агентство обратило внимание, что об этом говорится в описании вакансий, которые компания публикует на LinkedIn. «В рамках текущего переходного процесса, известного как Project LEFT, мы создаем новую компанию, которая намерена стать ведущим игроком на рынке технологий в Европе и на Ближнем Востоке», — говорится в одном из объявлений.