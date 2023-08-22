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    Головная компания «Яндекса» планирует перезапуск за рубежом в начале 2024 года под новым названием

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    Головная компания «Яндекса», нидерландская Yandex N.V., может перезапустить бренд своего международного бизнеса в начале 2024 года. На это она ориентирует своих потенциальных сотрудников, сообщает 22 августа «Интерфакс».

    Агентство обратило внимание, что об этом говорится в описании вакансий, которые компания публикует на LinkedIn. «В рамках текущего переходного процесса, известного как Project LEFT, мы создаем новую компанию, которая намерена стать ведущим игроком на рынке технологий в Европе и на Ближнем Востоке», — говорится в одном из объявлений.

    Как пояснил источник издания, знакомый с условиями реструктуризации бизнеса IT-гиганта, Project LEFT — это рабочее название проекта. Название будущей компании не анонсировали. РБК сообщает, что в пресс-службе «Яндекса» отказались комментировать информацию.

    Очертания будущей реструктуризации «Яндекс» набросал в ноябре 2022 года. Российский бизнес планируют передать в управление местному руководству. Международный — во главе с зарегистрированной в Нидерландах Yandex N.V. — продолжит обособленно работать за рубежом. В мае 2023 года компания подтвердила, что получила заявки от потенциальных инвесторов на покупку различных долей российского бизнеса, однако решение по ним еще не принято.

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