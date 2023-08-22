Головная компания «Яндекса» планирует перезапуск за рубежом в начале 2024 года под новым названием

Головная компания «Яндекса», нидерландская
Агентство обратило внимание, что об этом говорится в описании вакансий, которые компания публикует на LinkedIn. «В рамках текущего переходного процесса, известного как Project LEFT, мы создаем новую компанию, которая намерена стать ведущим игроком на рынке технологий в Европе и на Ближнем Востоке», — говорится в одном из объявлений.
Как пояснил источник издания, знакомый с условиями реструктуризации бизнеса
Очертания будущей реструктуризации «Яндекс» набросал в ноябре 2022 года. Российский бизнес планируют передать в управление местному руководству. Международный — во главе с зарегистрированной в Нидерландах