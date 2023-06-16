ВТБ отказался от покупки доли «Яндекса»

ВТБ не планирует покупать долю «Яндекса», но готов взять под своё управление какие-то из активов компании, если представится такая возможность, сообщает 16 июня ТАСС, ссылаясь на слова главы ВТБ Андрея Костина на ПФЭМ-2023.
ВТБ пока не рассматривал возможность участия в сделке в качестве кредитора и не получал соответствующих запросов, заявил Костин. Банк не будет прямо участвовать в покупке доли.
Также он отметил, что сделка по покупке доли в «Яндексе» не должна проходить по рыночным условиям, а может быть выполнена через схему внешнего управления, аналогичную сделке с «Фортумом».
Ранее в интервью Reuters Костин упоминал, что ВТБ может отказаться от участия в консорциуме по приобретению доли в «Яндексе» из-за цены в 7 млрд долларов. Также банк никогда не имел желания управлять «Яндексом», добавил он.
В ноябре 2022 года «Яндекс» объявил о разделении компании на российскую и международную части. Российская часть должна была перейти под управление местного руководства, а международная Yandex N.V, которая зарегистрирована в Нидерландах, вышла бы из числа владельцев и была бы впоследствии переименована. На российскую часть претендовало большое количество крупных участников рынка, назывался и ВТБ, который на тот момент являлся миноритарным акционером, писала «Фонтанка».