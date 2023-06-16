    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-з

    762мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd83.96eur90.97

    ВТБ отказался от покупки доли «Яндекса»

    979
    1 комментарий

    ВТБ не планирует покупать долю «Яндекса», но готов взять под своё управление какие-то из активов компании, если представится такая возможность, сообщает 16 июня ТАСС, ссылаясь на слова главы ВТБ Андрея Костина на ПФЭМ-2023.

    ВТБ пока не рассматривал возможность участия в сделке в качестве кредитора и не получал соответствующих запросов, заявил Костин. Банк не будет прямо участвовать в покупке доли.

    Также он отметил, что сделка по покупке доли в «Яндексе» не должна проходить по рыночным условиям, а может быть выполнена через схему внешнего управления, аналогичную сделке с «Фортумом».

    Ранее в интервью Reuters Костин упоминал, что ВТБ может отказаться от участия в консорциуме по приобретению доли в «Яндексе» из-за цены в 7 млрд долларов. Также банк никогда не имел желания управлять «Яндексом», добавил он.

    В ноябре 2022 года «Яндекс» объявил о разделении компании на российскую и международную части. Российская часть должна была перейти под управление местного руководства, а международная Yandex N.V, которая зарегистрирована в Нидерландах, вышла бы из числа владельцев и была бы впоследствии переименована. На российскую часть претендовало большое количество крупных участников рынка, назывался и ВТБ, который на тот момент являлся миноритарным акционером, писала «Фонтанка».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЯндексВТБ
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    VKuser36010352116 Июн 2023 в 16:42
    Смешно смотреть как Костин в лице ВТБ испугался, что Яндекс его обует хахахаха поэтому решил не вкладываться)
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close