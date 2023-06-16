ВТБ отказался от покупки доли «Яндекса»

ВТБ не планирует покупать долю «Яндекса», но готов взять под своё управление какие-то из активов компании, если представится такая возможность, сообщает 16 июня ТАСС, ссылаясь на слова главы ВТБ Андрея Костина на ПФЭМ-2023.



ВТБ пока не рассматривал возможность участия в сделке в качестве кредитора и не получал соответствующих запросов, заявил Костин. Банк не будет прямо участвовать в покупке доли.



Также он отметил, что сделка по покупке доли в «Яндексе» не должна проходить по рыночным условиям, а может быть выполнена через схему внешнего управления, аналогичную сделке с «Фортумом».

