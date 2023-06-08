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    Nasdaq разрешила «Яндексу» остаться на бирже в обмен на реструктуризацию бизнеса

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    Американская биржа Nasdaq удовлетворила апелляции российской интернет-компании «Яндекс» на решение о делистинге. Однако приостановка торгов, которая вступила в силу 28 февраля 2022 года, пока останется в силе, сообщает 8 июня «Интерфакс».

    Подчеркивается, что основным фактором, склонившим чашу весов в пользу российской компании, стало предстоящее разделение бизнеса «Яндекса» на российскую и международную части, которое должно быть реализовано к концу года.

    В конце ноября прошлого года «Яндекс» объявил о возможных изменениях в корпоративной структуре, которые предусматривают передачу российского бизнеса под управление местного руководства, в то время как головная структура Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, может выйти из числа владельцев российского бизнеса. Международные направления компании, включая облачные технологии, беспилотные автомобили, образование и краудсорсинговую платформу, также будут выделены в отдельные компании.

    В мае текущего года «Яндекс» официально объявил о получении заявок от потенциальных инвесторов на приобретение доли в компании. В числе желающих приобрести доли — Вагит Алекперов и Владимир Потанин. Заявка Потанина также включает потенциальных соинвесторов, включая Романа Абрамовича и банк ВТБ, которые уже являются миноритарными акционерами «Яндекса». Кроме того, к консорциуму могут присоединиться председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов.

    Ранее американская биржа отклонила апелляцию Ozon по поводу делистинга. Однако Ozon намерен обжаловать это решение во второй раз в течение двух недель.

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