Nasdaq разрешила «Яндексу» остаться на бирже в обмен на реструктуризацию бизнеса

Американская биржа Nasdaq удовлетворила апелляции российской интернет-компании «Яндекс» на решение о делистинге. Однако приостановка торгов, которая вступила в силу 28 февраля 2022 года, пока останется в силе, сообщает 8 июня «Интерфакс».



Подчеркивается, что основным фактором, склонившим чашу весов в пользу российской компании, стало предстоящее разделение бизнеса «Яндекса» на российскую и международную части, которое должно быть реализовано к концу года.



В конце ноября прошлого года «Яндекс» объявил о возможных изменениях в корпоративной структуре, которые предусматривают передачу российского бизнеса под управление местного руководства, в то время как головная структура Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, может выйти из числа владельцев российского бизнеса. Международные направления компании, включая облачные технологии, беспилотные автомобили, образование и краудсорсинговую платформу, также будут выделены в отдельные компании.

