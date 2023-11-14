Петербург на 10 лет получил статус «кулинарной столицы России». «Гастрономической столицей» раньше успела стать Казань

Петербург получил статус статус «кулинарной столицы России». Об этом 14 ноября объявил замглавы комитета по внешним связям Сергей Марков на церемонии открытия III Кубка губернатора «Лучший шеф-повар Петербургской кухни».
По его словам, право на товарный знак «Санкт-Петербург — кулинарная столица России» выдала на днях Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Его срок действия — 10 лет, до апреля 2033 года. Проверка достоверности и объективности заявки длилась почти целый год, отметил Марков.
В начале 2021 года Роспатент разрешил Казани зарегистрировать товарный знак «Гастрономическая столица России».
III Кубок губернатора «Лучший шеф-повар Петербургской кухни» проходит 13–14 ноября в рамках проекта «Петербургская кухня». За это звание будут бороться команды из Петербурга, Хабаровска, Дагестана и Сербии.