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    Петербург на 10 лет получил статус «кулинарной столицы России». «Гастрономической столицей» раньше успела стать Казань

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    Петербург получил статус статус «кулинарной столицы России». Об этом 14 ноября объявил замглавы комитета по внешним связям Сергей Марков на церемонии открытия III Кубка губернатора «Лучший шеф-повар Петербургской кухни».

    По его словам, право на товарный знак «Санкт-Петербург — кулинарная столица России» выдала на днях Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Его срок действия — 10 лет, до апреля 2033 года. Проверка достоверности и объективности заявки длилась почти целый год, отметил Марков.

    В начале 2021 года Роспатент разрешил Казани зарегистрировать товарный знак «Гастрономическая столица России».

    III Кубок губернатора «Лучший шеф-повар Петербургской кухни» проходит 13–14 ноября в рамках проекта «Петербургская кухня». За это звание будут бороться команды из Петербурга, Хабаровска, Дагестана и Сербии.

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