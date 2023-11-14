От китайского театра до Любови Орловой и Бразилии: гид по фестивалю «Дягилев P.S.»

«Терезин-квартет», Нижегородский государственный театр оперы и балета имени А. С. Пушкина Фото: Ирина Гладунко/предоставлено фестивалем Поделиться Поделиться





Концертом Алексея Гориболя «Любовь поэта» в Академической Капелле открылся самый разнообразный по культурным «дисциплинам» и яркий по содержанию осенний фестиваль — «Дягилев P.S.». В этом году в его программе — выставка о российских дивах от Анны Павловой до Любови Орловой, старинный индийский танец катхак, спецпоказ в Котельной Левашовского хлебозавода документальной киноленты о жизни художницы Айдан Салаховой, интеллектуальная игра PROВосток в Главном Штабе Эрмитажа и многое другое. Рассказываем, чем живет в эти дни культурный Петербург.



Балет В составе фестиваля — выступления театральных коллективов из других городов России. Так, 14 ноября на сцене Александринского театра с танцевальной программой выступит Нижегородский государственный театр оперы и балета имени А. С. Пушкина. Балетный вечер на музыку композиторов начала XX века называется «Терезин-квартет» — это посвящение четырем композиторам, ставшим узниками нацистского концлагеря Терезиенштадт. Четыре одноактных балета на музыку Эрвина Шульхофа, Гидеона Кляйна, Павла Хааса и Ханса Краса поставили Татьяна Баганова, Максим Петров, Александр Сергеев и Алессандро Каггеджи.

На основе старинного танца катхак в Индии ставят как классические, так и современные, переносящие язык катхака в сегодняшний мир, постановки. С тем, как это происходит, петербуржцев познакомит 16 ноября на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» Компания Адити Мангалдас из Индии в составе 8 танцовщиков и 4 музыкантов. Спектакль называется WITHIN («Внутри»), вечные мифологические сюжеты станут ключом для трактовки современных событий. Казалось бы, причем тут Индия — если фестиваль посвящен Дягилеву и «Русским сезонам»? Дело в том, что среди того, что показывала труппа Дягилева в европейских столицах, были и балеты восточной тематики — например, «Синий бог» на музыку Рейнальдо Ана в хореографии Михаила Фокина, где выступал Вацлав Нижинский.

Автор: Aditi Mangaldas/YouTube

Еще одна балетная постановка из регионов России будет показана на сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова 28 ноября. Самарский театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича представит танцевальный вечер «Время Никиты Долгушина», посвященный наследию петербургского танцовщика и хореографа. Самарскую труппу он возглавлял с 1997 по 2006 год. Из необычного — на сцене можно будет увидеть постановку «Павильон Армиды» на музыку Николая Черепнина и необычную версию «Кармен-сюиты» на музыку Жоржа Бизе — Родиона Щедрина: Долгушин убрал из нее Тореро, оставив только отношения Кармен и Хосе.



Ну и, наконец, на закрытии фестиваля, 30 ноября на сцене «Балтийского дома» выступит еще один восточный коллектив — китайская труппа «Театр танца Xie Xin» с постановкой T.I.M.E. («Время») хореографа Си Син, которую называют звездой азиатской хореографии и которая ставит для Парижской оперы и Шанхайского международного танцевального центра. В своей хореографии Си Син сочетает азиатские традиции, подсмотренные у природы черты и современный танец. Написание названия спектакля — неспроста такое: каждая буква — это одно из определений свойств танца: T — температура и телепортация, перемещение в пространстве, I — внутреннее Я, важные моменты и воображение, M — память и разум, E — энергия и эмоции.



Фото: HU Yifan/предоставлено фестивалем Поделиться Поделиться





Выставка Выставку «Суд Париса. Рождение богини», посвященную актрисам, блиставшим на отечественной сцене, и их судьбам на фоне меняющегося времени, подготовили кураторы Наталья Метелица и Ирина Климовицкая, а также дизайнер Юрий Сучков в Шереметевском дворце. Для широкой публики она начнет работу 24 ноября.



В ней — четыре раздела. Первый — Олимп с «богинями» разных эпох от Марии Тальони и Анны Павловой до Полины Виардо и Элеоноры Дузе. Второй — «Путь на Олимп», где рассматриваются только две фигуры — Марии Савиной и Веры Комиссаржевской. Третий — «Путь на Голгофу», где публика узнает о трагической судьбе двух актрис советского театра — Алисы Коонен и Зинаиды Райх. Четвертый зал — «Светлый путь» — посвящен дивам советского кино — Любови Орловой и Марине Латыниной. В экспозицию вошли вещи из 12 государственных музеев и 8 частных собраний.

Кинопоказы Документальная лента об одной из самых востребованных современных художниц России — Айдан Салаховой — будет показана 17 ноября в Котельной Левашовского хлебозавода. Айдан (картина так и называется — Aidan.doc) говорит, что ее направление в творчестве зависит от того, что происходит в ее голове. Так, автор перешла из сферы современной живописи к работе над мраморной скульптурой. О том, какие трудности ей встретились на этом пути — и какие на пути жизненном, где автор победила рак, — рассказывается в фильме, где также появляются Зельфира Трегулова, Евгений Митта, Александра Вертинская, Андрей Малахов, Алексей Боков и другие.



Еще одна документалка в программе фестиваля — «Донна Таня. Сто лет счастья», снятая к 100-летию балерины и хореографа Татьяны Лесковой, правнучки писателя Николая Лескова, которая живет в Бразилии. В Рио-де-Жанейро танцовщица осталась в 1945 году, гастролируя в составе труппы «Оригинальный русский балет». И за это время внесла весомый вклад в развитие балета в этой стране и восстанавливала спектакли Леонида Мясина. Премьера фильма состоится 18 ноября на площадке «Кино&Театр» в «Англетере».



Фото: кадр из фильма «Донна Таня. Сто лет счастья» Поделиться Поделиться





Наконец, третий фильм в программе фестиваля посвящен исследованию «Весны священной» Игоря Стравинского. Это белорусская художественно-документальная картина «Ради весны», которую покажут 25 ноября в «Англетере». В съемках участвовали композитор Владимир Мартынов, авторы реконструкции балета «Весна священная» Миллисент Ходсон и Кеннет Арчер, хореографы Анжелен Прельжокаж, Максим Петров, Андрис Лиепа и другие. «Вместе со съемочной группой зрители пройдут по театру Елисейских Полей, где состоялась премьера «Весны», услышат хронику событий, которые происходили 29 мая 1912 года, — и смогут почувствовать себя на месте первых зрителей этого революционного балета», — говорится в аннотации.



Фото: предоставлено фестивалем Поделиться Поделиться





Знания Кроме традиционных форм искусства, на фестивале будет представлена и игровая форма познания. 23 ноября в Главном Штабе Эрмитажа знатоки проверят свои знания о культуре и традициях восточных стран, а также о влиянии Востока на театр и балет в России в ходе интеллектуальной игры PROВосток. Три команды знатоков включат петербургских и московских артистов, искусствоведов и театральных менеджеров.



Наконец, самое масштабное обсуждение пройдет в Котельной Левашовского хлебозавода — 24 ноября там запланирован круглый стол «Национальное в современном». Спикеры, среди которых композитор Алексей Ретинский, продюсер Катерина Ростовцева, галерист Марина Гисич, художница Ульяна Подкорытова, режиссер Туфан Имамутдинов, куратор современного танца Анастасия Прошутинская, историк архитектуры Илья Печенкин, искусствовед Елена Беспалова, обсудят, как сегодня трансформируется понятие национального и как его видят в искусстве, архитектуре, театре, музыке и современном танце.

