Новогодний каток выгонит водителей с Конюшенной площади до конца января

В центре Петербурга начинают сооружать ледовый каток с трибунами. С полуночи 15 ноября на участке под него перекроют движение транспорта. Пустят туда машины уже только в феврале.



С 0:00 15 ноября 2023 года по 23:59 31 января 2024 года будет закрыто движение транспорта на Конюшенной площади от набережной канала Грибоедова до Большой Конюшенной улицы и на участке набережной канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Мало-Конюшенного моста, сообщает комитет по транспорту Петербурга.