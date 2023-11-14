Новогодний каток выгонит водителей с Конюшенной площади до конца января

В центре Петербурга начинают сооружать ледовый каток с трибунами. С полуночи 15 ноября на участке под него перекроют движение транспорта. Пустят туда машины уже только в феврале.
С 0:00 15 ноября 2023 года по 23:59 31 января 2024 года будет закрыто движение транспорта на Конюшенной площади от набережной канала Грибоедова до Большой Конюшенной улицы и на участке набережной канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Мало-Конюшенного моста, сообщает комитет по транспорту Петербурга.
Также будет запрещено парковаться:
- с 0:00 15 ноября до 23:59 19 ноября — на набережной канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Мало-Конюшенного моста;
- с 0:00 15 ноября до 23:59 31 января — на Конюшенной площади.
Каток с трибунами на Конюшенной будет размерами 30 на 60 метров. С 15 ноября начнутся монтажные работы, а сам каток будет открыт для посетителей с 15 декабря по 15 января. После этого заказчик и производитель работ ООО «ЭвентТ-сервис» должен будет в срок по 30 января восстановить благоустройство на площади, сообщали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции Петербурга.
Помимо катка на Конюшенной, горожан на новый год будет развлекать Рождественская ярмарка и огромная горка для катания на Дворцовой площади. Как Петербург будет встречать новый 2024 год и во сколько обойдутся украшения и празднования, читайте в материале «Фонтанки».