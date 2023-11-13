В Петербурге вручили высшую театральную премию «Золотой софит»

Итоги театральной премии «Золотой софит» подвели 13 ноября в Петербурге. Торжественная церемония состоялась на сцене ТЮЗа им. А.А. Брянцева. Режиссером церемонии был Леонид Алимов. На премию было номинировано 97 театральных работ.

Номинантов приветствовал губернатор города Александр Беглов, который напомнил, что церемония проходит накануне Международного культурного форума. Он назвал форум «важнейшим событием» и «нашим ответом западным странам, которые пытаются предать забвению великую русскую культуру».

«Но отменить ее невозможно. Она — часть мировой культуры», — заключил он.



Победу в главных номинациях в разделе драматического театра — лучший спектакль большой формы и лучшая работа режиссера — получила «Чайка» Льва Додина в МДТ. Игравшая в этой постановке Аркадину Елизавета Боярская признана лучшей актрисой.



В малой форме победила постановка Анатолия Праудина «Палата №6» на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом».

За лучшую работу художника наградили авторов спектакля «Барон Мюнхгаузен» Анвара Гумарова и Елену Жукову (Театр им. В.Ф. Комиссаржевской). Лучшим актером стал Андрей Феськов в спектакле Андрея Могучего на сцене БДТ «Материнское сердце». Лучшую роль второго плана сыграла Янина Лакоба — в спектакле «Боркман» на Новой сцене Александринского театра. Лучший актерский дуэт случился у Михаила Николаева и Артема Цыпина в спектакле «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» в Драматическом театре на Васильевском.



У негосударственных театров был свой раздел. Там наградили как лучший спектакль Дмитрия Крестьянкина «Красный фонарь» в Музее театрального и музыкального искусства и его актерскую команду — за лучший актерский ансамбль. А еще — Константина Гаёхо за «лучшую роль» в спектакле «Пан.Театра» «Достоевский. Братья» и авторов сценографии и костюмов к спектаклю «Мертвые души» в Театре «Русская антреприза имени Андрея Миронова» — Олега Молчанова и Галу Филатову.

В театре кукол триумфатором стал БТК и две постановки Руслана Кудашова: «Сказка о царе Салтане» стала лучшим музыкальным спектаклем в театре кукол, а «Потерянный солдат» — лучшей работой режиссера в театре кукол. За работу в последнем Виктория Войнич-Слуцкая также награждена за лучшую работу актера в театре кукол. А вот за работу художника приз ушел в Малый театр кукол — Наталье Стрельцовой за сценографию спектакля «Аттис».



В номинациях музыкального театра лучшим оперным спектаклем стал «Набукко» Верди в постановке Анны Шишкиной (Мариинский театр). За работу в этом спектакле награжден также исполнитель заглавной партии Ариунбаатар Ганбаатар.



А лучшей исполнительницей назвали Олесю Гордееву за роль Марии в спектакле «Иван Грозный» в постановке Юрия Александрова («Санктъ-Петербургъ Опера»).

Лучшим балетом назвали «12» Александра Сергеева в Мариинском театре и «Озорные частушки» Вячеслава Самодурова в Театре балета имени Леонида Якобсона. Лучшие исполнители партий в балете — оказались в одном и том же спектакле «Дочь фараона» (Мариинский театр): это Виктория Терешкина и Кимин Ким.



В разделе оперетты и мюзикла три награды забрал «Петр I» в постановке Юрия Александрова в Театре музыкальной комедии: он стал лучшим спектаклем, работавший над ним Вячеслав Окунев — лучшим художником, а у Агаты Вавиловой была лучшая женская роль в мюзикле (царевны Софьи).

Лучшую мужскую роль в мюзикле — Молчанова в спектакле «Я ненавижу Гамлета» — также в Театре музкомедии сыграл Сергей Мигицко.

