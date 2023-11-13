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    В Свердловской области мужчина с ножом напал на сотрудницу ПДН, не желая отдавать ребенка. Отца остановили выстрелом

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    В Свердловской области отец схватился за нож, не желая отдавать ребенка сотруднице ПДН. Полицейскому пришлось останавливать агрессивного родителя выстрелом. Теперь мужчине грозит уголовное дело, а дочь поместили в социальный центр. Подробности сообщил 13 ноября E1.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

    Конфликт произошел накануне в Сухом Логе на улице 60 лет СССР. В полицию обратились сотрудники детского сада, куда ходит трехлетняя девочка, и сообщили, что ребенок находится дома в компании пьяного отца. Прибывшие на место правоохранители действительно застали в квартире 35-летнего нетрезвого родителя, его родственника, а также двух женщин.

    Своих собутыльников мужчина быстро выгнал. Когда же он услышал, что дочь у него заберут, повел себя неадекватно. Он схватил кухонный нож и с угрозами пошел на сотрудницу ПДН, которая взяла малышку на руки. Неоднократные требования участкового положить нож на место мужчина проигнорировал, в итоге полицейский выстрелил ему в ногу из пистолета Макарова.

    В пресс-службе главка добавили, что отца госпитализировали. Следственный комитет проводит проверку по статье 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»). Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

    Он трижды привлекался к уголовной ответственности — в 2011 году за кражу, в 2017-м — за серьезное ДТП, а в 2022-м — за причастность к угону. Мать девочки лишена родительских прав.

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