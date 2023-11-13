В Свердловской области мужчина с ножом напал на сотрудницу ПДН, не желая отдавать ребенка. Отца остановили выстрелом

В Свердловской области отец схватился за нож, не желая отдавать ребенка сотруднице ПДН. Полицейскому пришлось останавливать агрессивного родителя выстрелом. Теперь мужчине грозит уголовное дело, а дочь поместили в социальный центр. Подробности сообщил 13 ноября E1.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.



Конфликт произошел накануне в Сухом Логе на улице 60 лет СССР. В полицию обратились сотрудники детского сада, куда ходит трехлетняя девочка, и сообщили, что ребенок находится дома в компании пьяного отца. Прибывшие на место правоохранители действительно застали в квартире 35-летнего нетрезвого родителя, его родственника, а также двух женщин.

