Фура в кустах, «Камри» — вдребезги. Смертельное ДТП произошло у Южного кладбища на Волхонском

Снегопад, пришедший в Петербург 13 ноября, не обошелся без смертельного ДТП. На южной границе с Ленобластью произошла серьезная авария с участием большегруза.



Около 13:20 на Волхонском шоссе, возле Южного кладбища, 44-летний водитель легкового автомобиля Toyota Camry, следуя в сторону Киевского шоссе, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN под управлением его ровесника, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате водитель «Тойоты» скончался на месте до приезда скорой.