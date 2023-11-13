Фура в кустах, «Камри» — вдребезги. Смертельное ДТП произошло у Южного кладбища на Волхонском

Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Снегопад, пришедший в Петербург 13 ноября, не обошелся без смертельного ДТП. На южной границе с Ленобластью произошла серьезная авария с участием большегруза.
Около 13:20 на Волхонском шоссе, возле Южного кладбища, 44-летний водитель легкового автомобиля Toyota Camry, следуя в сторону Киевского шоссе, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN под управлением его ровесника, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате водитель «Тойоты» скончался на месте до приезда скорой.
На кадрах с места аварии видно, что фура после столкновения съехала с проезжей части, уткнувшись кабиной в растущие рядом кусты и деревья. «"Камри"» вдребезги», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
По факту ДТП ведется проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.