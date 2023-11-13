На Петербург пролили молоко. Посмотрите на неприятный ноябрьский снегопад

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Снегопад накрыл Петербург днем 13 ноября, изменив оттенок дня с обычного серого на светло-серый. Об осадках синоптики предупреждали заранее, в город осторожно заходит настоящая зима.
Фотокорреспондент «Фонтанки» прогулялся по центру и запечатлел на камеру молочные виды и пешеходов, которые торопились укрыться от мокрого снега под яркими зонтиками и в теплых переходах. Судя по сервису «Яндекс.Погода», осадки с нами надолго. Похожая погода в данный момент наблюдается в части Норвегии, Эстонии, Псковской и Новгородской областях.
К наступлению зимы, пусть и не календарной, готовятся и городские службы. Так, городское управление МЧС предупреждает о том, что уже 14 ноября на дорогах ожидается гололедица. Это значит, что и автомобилистам, и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными.
Впрочем, с осторожностью тянуть не стоит — днем понедельника осадки оказались настолько плотными, что местами ухудшают видимость. В такую погоду необходимо особенно тщательно следить за скоростью и дистанцией.