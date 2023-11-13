Снежно, холодно и скользко. Погода в Петербурге перестраивается на зиму

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На этой неделе Петербург засыплет снегом, вернутся ночные заморозки. Этому поспособствует холодная часть циклона, которая накроет город в начале недели, говорит специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус 13 ноября.

«В течение первой половины недели погоду в Санкт-Петербурге будет формировать тыловая, холодная часть циклона, кружащего над северо-востоком Европейской России. Он обусловит кратковременные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, а затем и в снег, и постепенное понижение температуры», — прогнозирует синоптик.



Дождь вперемешку с мокрым снегом стоит ожидать уже в понедельник, 13 ноября. Так Петербург начинает переход в зиму. Днем будет около +4 градусов с северо-восточным ветром 4–9 м/с.

В ночь на вторник придут заморозки до –1, пройдет небольшой снег, на дорогах образуется ледяная корка. При этом столбики термометров днем поднимутся до +2 градусов. Ветер северо-западный 3–8 м/с.

Заморозки ждут петербуржцев и в ночь на среду — около –2 градусов. Снова небольшой снег и гололедица, днем 0…+2. Подует северо-восточный ветер до 3–8 м/с.



В четверг управление погодой перейдет к скандинавскому антициклону. Он прекратит осадки, но станет еще холоднее. Например, ночью ожидается все –4 градуса. Днем — не сильно жарче, около –2. Местами сохранится гололедица, ветер сменит направление на северный, скорость останется прежней.



Ночь на пятницу будет самой холодной на неделе: синоптик обещает –6 градусов. Зато днем юго-западный ветер ослабнет до 1–6 м/с, будет около –1…–3 градусов.

В первые дни недели атмосферное давление будет ниже нормы — в диапазоне от 747 до 756 мм рт. ст. Затем оно начнет расти и достигнет 767 мм рт. ст., что выше нормы.



По предварительному прогнозу, в выходные влияние антициклона сохранится. Будет без осадков, но холодно — на 2–3 градуса ниже климатической нормы.