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    Настраивайтесь на зиму. Главный синоптик Петербурга обещает устойчивый переход через ноль

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    Сегодня в Петербурге переходный день от осени к зиме, а в дальнейшем стоит настраиваться на более зимнюю погоду, предупреждает 13 ноября главный синоптик города Александр Колесов. Он дал развёрнутый прогноз погоды на ближайшее время. Уже сейчас во многих районах Ленинградской области осадки идут в виде мокрого снега.

    «Циклон сейчас в районе Твери и продолжает медленно подниматься на север, но ближе к Вологде», — объясняет он.

    Осадки подошли к Петербургу вчера вечером. Сейчас в городе плюс 3 градуса, и в течение дня температура продолжит медленно понижаться, чтобы к ночи добраться до нуля. Мокрый снег в Петербурге ожидается во второй половине дня, в окрестностях чуть раньше. Но «на земле снег будет оставаться, только когда похолодает, а это ближе к ночи». Потепления больше не ожидается, максимум около 0 в дневные часы.

    «Устойчивый переход через ноль градусов произойдет с началом влияния антициклона, прекращением осадков и прояснениями в облаках. Будет это во второй половине недели», — отмечает Колесов.

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