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    В приложении Сбербанка произошел сбой

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    Клиенты Сбербанка пожаловались на сбой в работе мобильного приложения. При попытке совершить денежный перевод другому человеку пользователи получают сообщение «Сервис временно недоступен. Попробуйте повторить операции через пять минут».

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    Между своими счетами операции проходят. Трудности с переводом возникают у пользователей старых и новых версий приложения.

    «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу финучреждения.

    UPD: Кратковременный технический сбой был оперативно устранён. К 13:27 переводы снова стали возможны.

    «Все сервисы «Сбербанк онлайн» работают в штатном режиме, наши специалисты оперативно их восстановили», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе банка.

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