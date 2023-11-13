В приложении Сбербанка произошел сбой

Клиенты Сбербанка пожаловались на сбой в работе мобильного приложения. При попытке совершить денежный перевод другому человеку пользователи получают сообщение «Сервис временно недоступен. Попробуйте повторить операции через пять минут».
Между своими счетами операции проходят. Трудности с переводом возникают у пользователей старых и новых версий приложения.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу финучреждения.
UPD: Кратковременный технический сбой был оперативно устранён. К 13:27 переводы снова стали возможны.
«Все сервисы «Сбербанк онлайн» работают в штатном режиме, наши специалисты оперативно их восстановили», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе банка.