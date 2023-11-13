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    Песков не стал комментировать появление сообщений о якобы «перегруппировке» ВС РФ у Днепра

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос про обстановку в районе Днепра в зоне проведения спецоперации и сообщение о якобы «перегруппировку» ВС РФ. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает газета «Ведомости».

    «Мы не комментируем сам ход и положение дел непосредственно на поле боя. <…> В данном случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные», — ответил представитель Кремля.

    Утром в понедельник ТАСС и РИА Новости рассказали о «передислокации» группировки российских войск «на более выгодные позиции». Через несколько минут новости были аннулированы как вышедшие ошибочно. Вскоре Минобороны заявило о провокации через рассылку ложного сообщения «якобы от имени пресс-центра военного ведомства».

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