Минобороны: сообщение о «перегруппировке» войск в районе Днепра является провокацией

Минобороны назвало провокацией рассылку ложного сообщения о «перегруппировке» ВС РФ в зоне проведения спецоперации, которая проводилась якобы от имени пресс-центра военного ведомства. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщило Минобороны, передает РБК.

«Рассылка ложного сообщения о «перегруппировке» войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией», — говорится в заявлении Минобороны.



ТАСС и РИА Новости утром в понедельник рассказали о передислокации группировки российских войск «на более выгодные позиции». Через несколько минут новости были аннулированы как вышедшие ошибочно.