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    Внезапный пешеход погиб на трассе под Гатчиной, а в Петербурге на «зебре» сбили девочку

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    4 комментария
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Двое пешеходов угодили под колеса автомобилей 12 ноября в Гатчинском районе Ленобласти и Пушкинском районе Петербурга. Случай в области стал смертельным, от удара микроавтобусу буквально разворотило переднюю часть.

    В 18:15 на 20-м километре автодороги Гатчина — Ополье 35-летний местный житель на личном микроавтобусе Peugeot Boxer сбил 62-летнего мужчину, который внезапно вышел на проезжую часть на неосвещенном участке дороги, стало известно «Фонтанке» 13 ноября. От полученных травм пешеход погиб на месте. На фото с места ДТП видно, что микроавтобус от удара получил сильные повреждения передней части и лобового стекла. Водитель «Пежо» в 2023 году привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 5 раз.

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    За несколько часов до этого, в 15:05, еще одно ДТП с пешеходом произошло в поселке Александровская в Петербурге. У дома 81 по Волхонскому шоссе 69-летний местный житель на своем Volkswagen Polo сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Девочка была без сопровождения взрослых. В результате ДТП она получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована. Водитель автомобиля в 2023 году привлекался за нарушения ПДД дважды.

    По обоим ДТП полиция проводит проверки.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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