Внезапный пешеход погиб на трассе под Гатчиной, а в Петербурге на «зебре» сбили девочку

Двое пешеходов угодили под колеса автомобилей 12 ноября в Гатчинском районе Ленобласти и Пушкинском районе Петербурга. Случай в области стал смертельным, от удара микроавтобусу буквально разворотило переднюю часть.
В 18:15 на 20-м километре автодороги Гатчина — Ополье 35-летний местный житель на личном микроавтобусе Peugeot Boxer сбил
За несколько часов до этого, в 15:05, еще одно ДТП с пешеходом произошло в поселке Александровская в Петербурге. У дома 81 по Волхонскому шоссе 69-летний местный житель на своем Volkswagen Polo сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Девочка была без сопровождения взрослых. В результате ДТП она получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована. Водитель автомобиля в 2023 году привлекался за нарушения ПДД дважды.
По обоим ДТП полиция проводит проверки.