Петербурженка требует выяснить, кто завладел ее персональными данными. К ней ходит полиция с вопросами о лжеминировании

Петербурженка добивается от правоохранительных органов проведения проверки по факту того, что какие-то посторонние лица получили доступ к ее номеру телефона. С него приходили смс-сообщения с информацией о минировании школ.



Как стало известно «Фонтанке», женщина повторно обратилась в полицию 12 ноября. За месяц ей никто не дал ответ на вопрос о том, как злодеи получили доступ к зарегистрированному на нее номеру телефона.



Напротив, с вопросами о лжеминировании полиция приходила к ней уже дважды. Первый раз в конце октября, причем в 10 вечера. Сотрудник спрашивал о номере, которым пользовался ее сын — примерно за 20 минут до неожиданного визита кто-то написал с него, что заминировали 644, 30 и 207 школы. Женщина заверила полицейского, что подросток готовился ко сну, доступа к телефону у него не было.

