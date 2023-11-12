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    Петербурженка требует выяснить, кто завладел ее персональными данными. К ней ходит полиция с вопросами о лжеминировании

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    14 комментариев

    Петербурженка добивается от правоохранительных органов проведения проверки по факту того, что какие-то посторонние лица получили доступ к ее номеру телефона. С него приходили смс-сообщения с информацией о минировании школ.

    Как стало известно «Фонтанке», женщина повторно обратилась в полицию 12 ноября. За месяц ей никто не дал ответ на вопрос о том, как злодеи получили доступ к зарегистрированному на нее номеру телефона.

    Напротив, с вопросами о лжеминировании полиция приходила к ней уже дважды. Первый раз в конце октября, причем в 10 вечера. Сотрудник спрашивал о номере, которым пользовался ее сын — примерно за 20 минут до неожиданного визита кто-то написал с него, что заминировали 644, 30 и 207 школы. Женщина заверила полицейского, что подросток готовился ко сну, доступа к телефону у него не было.

    Петербурженка запросила детализацию и убедилась, что никто ничего с этого номера не отправлял. От греха подальше его заблокировала.

    Но к ней снова пришла полиция с теми же вопросами. Новые сообщения от лжеминеров поступили в школы уже после блокировки.

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    Комментарии 14

    Гость12 Ноя 2023 в 19:35
    Звонок с подменой номера. С цифровой ведомственной (лмбо виртуальной) АТС можно сделать достаточно легко.
    Тут скорее нужны вопросы не "ой, кто моим номером завладел", а "почему оператор связи звонок с подменного номера не блокировал".. У нас система антифрод уже работает вообще-то.
    А относительно бесконтрольного распространения персональных данных - так вот буквально вчера в "Максидоме" при попытке восстановить карту лояльности с меня попросили паспорт, вроде как обновилили в своей базе мои паспортные данные и выдали заявление, где с меня хотят в обязательном порядке получить ФИО, адрес, телефон, почту электронную. При этом в заявлении текст "согласен на получение смс и сообщений", без возможности отказаться от такого счастья. Зачем Максидому такое полное досье на покупателя? Разумеется, не только для статистики.
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