Две астронавтки NASA потеряли сумочку на орбите

Сумка с инструментами отправилась в собственный полет во время работ в открытом космосе, которые проводили астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара.



Как сообщили в пресс-службе агентства 12 ноября, астронавты занимались ремонтом солнечных батарей на международной космической станции (МКС) и случайно отпустили сумку, которая сразу же улетела. Заметили это уже потом — по камерам.

В агентстве проанализировали траекторию полета сумки и пришли к выводу, что она, скорее всего, со станцией не столкнется и рисков для МКС и экипажа нет.