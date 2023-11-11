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    Школьник покончил с собой в центре Петербурга. Перед смертью он писал однокласснику

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    11 комментариев

    Следственный комитет восстанавливает обстоятельства, которые предшествовали гибели петербургского школьника. По предварительным данным, подросток не оставил подсказок родным, но написал однокласснику.

    Полицейские летели в четырёхэтажку в центре Петербурга в двенадцатом часу ночи, стало известно «Фонтанке» 11 ноября. Торопиться заставил звонок от школьника, процитировавшего смс от 16-летнего знакомого, который учится с ним в десятом классе. Он писал об усталости и желании всё закончить.

    В квартире сотрудников встретила разбуженная бабушка. О том, что внука требуется спасать, она не подозревала. Мальчика нашли в комнате, медикам оставалось констатировать смерть.

    По предварительной информации, его мать живёт отдельно, отец умер больше десяти лет назад. На учётах юноша не состоял, но один из знакомых успел рассказать, что разочарованность в жизни в его словах проскальзывала летом. В пятницу ничего вызывающего опасение от него не слышали. Как говорят, в школе ни с кем не ссорился, вёл себя спокойно.

    Сотрудники правоохранительных органов забрали из комнаты смартфон, планшет и верёвку. Записку не нашли.

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    Комментарии 11

    Гость11 Ноя 2023 в 18:05
    Наверно не хотел на СВО!
    +0−1
    Гость11 Ноя 2023 в 18:01
    Жаль парня,очень жаль.
    +1−0
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