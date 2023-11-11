Школьник покончил с собой в центре Петербурга. Перед смертью он писал однокласснику

Следственный комитет восстанавливает обстоятельства, которые предшествовали гибели петербургского школьника. По предварительным данным, подросток не оставил подсказок родным, но написал однокласснику.
Полицейские летели в четырёхэтажку в центре Петербурга в двенадцатом часу ночи, стало известно «Фонтанке» 11 ноября. Торопиться заставил звонок от школьника, процитировавшего смс от 16-летнего знакомого, который учится с ним в десятом классе. Он писал об усталости и желании всё закончить.
В квартире сотрудников встретила разбуженная бабушка. О том, что внука требуется спасать, она не подозревала. Мальчика нашли в комнате, медикам оставалось констатировать смерть.
По предварительной информации, его мать живёт отдельно, отец умер больше десяти лет назад. На учётах юноша не состоял, но один из знакомых успел рассказать, что разочарованность в жизни в его словах проскальзывала летом. В пятницу ничего вызывающего опасение от него не слышали. Как говорят, в школе ни с кем не ссорился, вёл себя спокойно.
Сотрудники правоохранительных органов забрали из комнаты смартфон, планшет и верёвку. Записку не нашли.