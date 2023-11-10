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    MSK1.RU: в очереди у Большого театра в Москве началась давка, есть пострадавшие

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    В знаменитой московской очереди у Большого театра произошла давка, передает портал MSK1.RU.

    «Людям в очереди сказали, что браслеты на сегодня закончились. Они начали расходиться, но попали в давку. Некоторые начинают растаскивать ограждения», — передает издание вечером 10 ноября.

    MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

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    По предварительным данным других СМИ, которые цитирует портал, в давке пострадало минимум два человека. На место приехали машины скорой помощи.

    Напомним, об этой очереди перед Большим театром «Фонтанка» писала уже не раз. Люди в ней стоят за браслетами, которые, в свою очередь, дают право купить билеты на новогодние представления. Задумано все, чтобы помешать нажиться на театралах спекулянтам.

    Балет «Щелкунчик» показывают в Большом перед Новым годом и во время январских праздников. Премьера намечена на 23 декабря. Стоимость билетов — до 20 тысяч рублей.

    Накануне перед Большим были задержаны граждане, которые вели незаконную предварительную запись в очередь.

    Фото: MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

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