В Петербурге хотят добавить 5 млрд на строительство станций метро на юго-западе

Петербургский депутат Борис Вишневский рассказал, что бюджетно-финансовый комитет ЗакСа одобрил две поправки партии «Яблоко» к проекту бюджета города 2024 года. В частности, вырастет финансирование Красносельско-Калининской линии метро.
Как сообщил Вишневский в своем Telegram-канале в пятницу, 10 ноября, поддержана поправка «о выделении дополнительных 5 млрд руб. на строительство метро (Калининско-Красносельская линия)». Парламентарий уточнил, что это произойдет за счет сокращения Резервного фонда правительства города, который сейчас запланирован в размере 50 млрд рублей, а допсредства предназначены именно на перегон «Казаковская» — «Путиловская».
При этом в проекте постановления о пообъектном распределении средств на этот участок метро в 2024 году заложено 17,2 млрд рублей, еще 3 млрд — в 2025 году. При этом Смольный продолжает настаивать, что новые станции сдадут в следующем году, но оплата растянется и на 2025-й. «Фонтанка» рассказывала о проблемах, с которыми сталкивается строительство и проектирование этой линии.
Подробнее о проекте бюджета-2024 и о том, как проходит его утверждение, — читайте на «Фонтанке».