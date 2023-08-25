Смольный заложил в резервный фонд 50 млрд рублей в 2024 году, но не исключил, что сумма изменится

Планируемый размер резервного фонда бюджета Петербурга в 2024 году составит 50 млрд рублей, но не исключены корректировки. Об этом заявил вице-губернатор Алексей Корабельников в рамках пресс-подхода по итогам нулевых чтений по проекту бюджета на 2024–2026 год в Законодательном собрании 25 августа.



«Сейчас в бюджет закладывается размер резервного фонда в том же объеме, в каком был в 2023 году — то есть 50 млрд рублей. В абсолютном выражении размер мы сохраняем. Но этот вопрос тоже будет обсуждаться, возможно, какие-то корректировки будут», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента «Фонтанки».