Сложные операции, непростой расчет. На скамье подсудимых один из лучших в Петербурге нейрохирургов

Фото: кадр из видео / личная страница Андрея Ляпина «ВКонтакте» Поделиться Поделиться





Уважаемый хирург Андрей Ляпин, который зачастую становился буквально другом семей своих маленьких пациентов, теперь отбивается от обвинения в получении взяток. В деле есть гибель, боль и жажда справедливости, но следствие вынуждено мыслить материально.



100-процентная смерть Жизни Вероники до шести лет ничто не угрожало. Как рассказала в суде ее мать Екатерина Худякова, в 2016 году у девочки начались головные боли. Педиатр отправил ее на обследование, ей сделали МРТ и обнаружили опухоль. Диагносты рассказали семье о якобы единственном в Петербурге враче, который способен эту опухоль вырезать.



Детский нейрохирург, врач высшей категории Андрей Ляпин, действовал быстро — госпитализация, консультация, через пару дней операция. Цена вопроса, зафиксировано в материалах дела, 170 тысяч рублей. Эту сумму, рассказала суду Екатерина, Ляпин обозначил как плату за то, что операцию проведет именно он, скоро, и с использованием более дорогих материалов, чем прописано в оплачиваемой через ОМС процедуре. Ляпин говорил, записано в протоколе суда, что без его вмешательства риски для ребенка высоки — смерть или инвалидность практически 50 на 50.



Родители согласились не ждать квот, речь все же о жизни первенца. Деньги собирали экстренно, перевели на личную карту Ляпина. В материалах дела зафиксировано, что у хирурга была на руках бумажка, согласно которой он закупил на деньги Худяковых специальные хирургические материалы. Обвинение убеждено, что документ был фиктивным — якобы поставляющая эти материалы фирма деятельность не вела, номинальный директор тоже был допрошен. Ляпин утверждает, что предлагал родителям выбор по материалам, и они сами согласились на те, за которые и заплатили. Но все прошло хорошо, Вероника перестала жаловаться на боль, а врач все время был на связи.



Порядка девяти месяцев после первой операции Вероника жила своей детской жизнью, справила семилетие и пошла в школу. Но опухоль вернулась. Мама снова звонила Ляпину, доктор ответил, что «сумма не изменилась». Во второй раз платили наличными. Екатерина отмечает, что, по словам хирурга, во втором случае опухоль была в более простом месте и риски меньше. Но начались осложнения, отек, снова пришлось резать голову ребенка. Порядка двух месяцев врачи давали разные прогнозы. Екатерина утверждает, что при первой операции дренаж был поставлен в первый же день после операции, а при второй — только на четвертый. Захлебываясь в суде слезами, свидетель привела данные, по которым так поздно поставленный дренаж — это почти 100-процентная смерть.



Девочка умерла, не приходя в сознание. В результате хирургического вмешательства Ляпина, ошибок реаниматологов или, обобщая все остальные возможные варианты, просто потому, что такая у шестилетнего ребенка была судьба, — не установлено. Это особенно задевает семью. Екатерина рассказала суду, что Ляпин отговаривал ее от вскрытия и эксгумации тела ребенка. Ляпин же утверждает, что они от этого отказались без его уговоров и даже звали доктора на похороны. Экспертиза зафиксировала нарушения при проведении операций, но причинно-следственную связь между манипуляциями и летальным исходом — нет. Семья судилась с больницей, получила 600 тысяч. После этого разбирательства было возбуждено дело.



Похожую историю, но не со столь печальным исходом, рассказала следователям еще одна семья. У мальчика с аутизмом врачи заподозрили кисту, родители попали на прием к Ляпину, и он велел срочно оперировать — тоже якобы в обход очереди по ОМС, сказано в обвинительном заключении. После удаления кисты ребенку стало хуже, позже другие врачи заверили семью, что операция вообще была не нужна. Заплатили 200 тысяч. Подсудимый также не признает, что деньги получил как взятку.

«Больнице вы бесплатно не интересны» Оксана Крупка родила двойню раньше срока, один из детей не выжил, а у маленькой Лизы выявили проблемы с давлением в мозге. Дважды за несколько лет, рассказала мама девочки «Фонтанке», ей ставили шунт. Но ребенок мучился, не мог нормально спать и все время вырывал волосы в месте его установки. Оксана посетила множество специалистов в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону. В итоге нашла врачей в Испании, которые по присланным женщиной документам сообщили, что шунт возможно удалить и сделать небольшое отверстие в голове, стому. Клиника выставила приличный счет, достаточной суммы у семьи не было, и они открыли сбор в соцсетях. В процессе подготовки к отъезду и сбора денег, Оксане написала одна из подписчиц, рекомендовала обратиться к Ляпину. На приеме доктор сказал, что предыдущие врачи напортачили, а обещанную в Испании операцию он и сам сделать в состоянии.



Ребенка в октябре 2018 года госпитализировали и обследовали. Ляпин, по словам Оксаны, был уверен, что шунт в голове у Лизы «вместо мебели» — она в нем не нуждается. При этом доктор сказал фразу, утверждает Оксана, что «нашей больнице вы бесплатно не интересны». Операция стоила 220 тысяч, женщина согласилась.

После удаления шунта у ребенка началась водянка, на второй операции сделали стому. После того, как девочке стало лучше, Ляпин рекомендовал лечение стволовыми клетками. Стоимость 550 тысяч.

Жертвователи тем временем требовали отчета, но ответить Оксане было нечем, так как Ляпин предоставил только некий счет в PDF-таблице. Женщину назвали мошенницей. При этом ребенку становилось лучше, и Ляпину она была очень благодарна. Кураторы сбора пожаловались на нее и хирурга в больницу, после чего он просил Оксану написать его руководству благодарственное письмо. Скандал вроде как замяли, но второй этап введения стволовых клеток пришлось проводить на дому, а не в больнице. Процедуру делал присланный Ляпиным медбрат, рассказывает Екатерина. На третий раз он не нашел у ребенка вену и врач велел ехать в частный центр к его знакомым. Свое поведение в тот период Оксана объясняет тем, что Ляпин вел себя крайне сочувственно, был на связи 24 на 7. В какой-то момент дружба даже дошла до того, говорит Оксана, что он попросил у нее 200 тысяч в долг. Но муж отдавать последние накопления врачу не разрешил.



Лиза чувствовала себя, насколько это возможно, хорошо, до весны 2019 года, когда на очередном обследовании обнаружилась эпиактивность. Вскоре последовал первый приступ и дальше они шли по нарастающей. В разговорах Ляпин в какой-то момент предположил, что приступы могут проявляться на фоне спастики, то есть судорог и спазмов, характерных для детей с ДЦП. Впервые Оксана узнала про существование процедуры селективной дорзальной ризотомии (СДР).

Корешки Оксана рассказала «Фонтанке», что Ляпин обратился к ней с просьбой рассказать родителям детей с ДЦП про СДР. «Это хирургическая операция, при которой пересекаются корешки, идущие от спинного мозга к верхним или нижним конечностям», — от лица нейрохирурга Кирилла Сысоева объясняется на сайте центра Алмазова. Итогом становится уменьшение спастичности в ногах — дети с ДЦП начинают ходить.



Оксана устраивать информационную поддержку Ляпину отказалась, но он нашел сочувствие у другой жительницы Петербурга, ее ребенок тоже у него лечился.

«Екатерина убедилась на своем личном опыте, насколько операция эффективна и безопасна. И начала активно пропагандировать этот метод среди родителей детей с ДЦП. Благодаря ее активной позиции и ведению блога в *** (экстремистской соцсети) в 2021 году в России было прооперировано более 120 детей в Санкт-Петербурге и Москве. Их жизнь значительно улучшилась, многие дети получили возможность ходить!», — такое описание деятельности Екатерины и Ляпина хранит сайт, посвященный грантовой поддержке от правительства Ленобласти. Заявка подавалась от некоммерческой организации «Нейроресурс», руководит которой Екатерина. Группа АНО во «ВКонтакте» была активна еще весной-летом этого года. В ней опубликован прайс. СДР у Ляпина, согласно ему, стоит 280 тысяч.



Еще одна свидетельница, Оксана Николихина, рассказала «Фонтанке» что вышла на Ляпина именно благодаря активной пиар-поддержке. Операцию сделали за 70 тысяч в больнице Марии Магдалины. Женщина позже напишет в заявлении, что, как оказалось, делал ее вовсе не Ляпин, а его коллега Иванов. Он тоже бывший «филатовец», на момент операции заведовал отделением сочетанной травмы в Марии Магдалины, а сейчас сидит вместе с Ляпиным на скамье подсудимых. Ее дочь Надя ходить не смогла, стало только хуже. На странице женщины в соцсети много недоброжелательных эпитетов в адрес Ляпина.

Операцию Лизе сделали в марте 2021 года. Ляпин до этого говорил, что все будет проведено через ОМС, «но и мой интерес не забывайте». Позже оказалось, что нужно 100 тысяч. Иванов проводил семью на этаж, оформил историю болезни, а после операции обрабатывал раны. Оксана утверждает, что видела Ляпина при подготовке к операции, с намытыми руками, в хирургической шапочке, при ней же он зашел в операционную. При этом позже следователи сообщили ей, что по протоколу операции делал ее опять же Иванов, а фамилия Ляпина в нем вообще не фигурирует. Сотрудница больницы Марии Магдалины рассказывала следователям, что Ляпин при ней сам никогда операции не проводил, а лишь контролировал процесс.



Корешки обрезали, вскоре Лиза уехала домой. Но после реабилитации у девочки начала отказывать левая нога. По словам Оксаны, на этом этапе Ляпин ее фактически игнорировал. Панику добавлял тот факт, что, как известно Оксане, операцию СДР можно делать только один раз. В итоге женщина обратилась к Сысоеву из центра Алмазова, он провел диагностику и выяснилось, что те самые корешки не дорезаны. Доктор закончил начатое, и Лиза пошла на поправку, сейчас девочка не просто ходит, но и посещает школу. Операция и все сопутствующие процедуры были оплачены государством.

Оксана говорит о том, что в главном она Ляпину благодарна, проблему с шунтом и давлением он решил. «У меня нет претензий по части неквалифицированной помощи. Но он меня цинично обманул и развел, да еще и унизил перед людьми, которые в итоге сочли меня мошенницей. Когда при знакомстве с материалами дела я увидела выписку из фонда ОМС, я была просто в шоке. Операция по удалению шунта, которую якобы оплачивала только я, на самом деле стоила фонду 2,8 миллиона рублей. Я хочу справедливости и чтобы он вернул деньги», — делится Оксана.



Еще одну СДР хирурги делали летом 2020 года. Ляпин, следует из обвинительного заключения, убедил женщину, что из-за ковида плановая операция невозможна, тем более прописка у пациента в Хабаровском крае, а значит, никакого ОМС в Петербурге. Но в Марии Магдалины все возможно, уверял Ляпин. Мама больного мальчика заплатила за операцию 70 тысяч рублей переводом на карту сына Ляпина. Доктор сообщил, что делать СДР нужно дважды. Вторая процедура стоила еще 75 тысяч. Ляпин, по версии следствия, перевел Иванову 55 тысяч от суммы за две операции, себе оставил остальное.



Так как следствие обозначило действия Ляпина и Иванова как получение взятки, все платившие проходят как свидетели — иначе тоже статья, о даче. Заявлять иски к подсудимым и взыскивать с них заплаченное семьи при таком статусе не могут. Суду и обвинению при допросе Екатерины Худяковой понадобилось много времени, чтобы установить — сама она действия хирурга как взятку не оценивала, в протоколе допроса ее слова были записаны как интерпретация следователя. Оксана Крупка намерена настаивать на мошенничестве и признании ее потерпевшей. Но и здесь затык — Ляпин мог и проводил операции, а значит, предусматриваемого статьей обмана не было. Впрочем, Ляпин и Иванов вообще не признают, что совершили хоть какое-то преступление, сообщила «Фонтанке» объединенная пресс-служба судов Петербурга. Сейчас оба хирурга на свободе, под обязательством о явке. Вероятно, оперируют.



От комментария «Фонтанке» Ляпин и его адвокаты воздержались.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру».

