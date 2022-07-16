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    После смерти ребенка. В Петербурге предъявлена взятка известному детскому нейрохирургу

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    Нейрохирург высшей категории Ляпин стал невыездным, хотя суд Петербурга отказал следствию в его аресте. Уголовное дело возбуждено по взятке, но в событии есть смерть 7-летнего ребенка.

    Как стало известно «Фонтанке», на днях оперативники экономической полиции Фрунзенского района провели обыск в квартире 55-летнего детского нейрохирурга высшей категории Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Андрея Ляпина. После его задержания к вечеру 15 июля Следком вышел во Фрунзенский суд с ходатайством об аресте.

    Врачу вменили часть пятую статьи 290 УК — «взятка в крупном размере». Суд отказал в изоляции, и медика ограничили подпиской о невыезде. По данным нашего издания, вмененный эпизод касается событий пятилетней давности.

    В материалах дела указано, что в 2016 году, когда Ляпин являлся заведующим нейрохирургическим отделением Санкт-Петербургской детской городской клинической больницы № 5 им. Н. Ф. Филатова, туда обратились родители 7-летней девочки. У неё выявили крайне опасное новообразование в головном мозге.

    Нейрохирург Ляпин после обследований предложил лично прооперировать их ребенка, но за 170 тысяч рублей, или ждать очереди на операцию. Так как очередь не подходила, петербуржцы согласились на оплату. В деле есть прочное косвенное доказательство — сумма переводилась с карты родителей на его банковскую карту — прошлое транзакций приобщено к делу.

    Также следствие указало, что через полгода, в январе 2017 года, состояние ребенка ухудшилось, и Ляпин рекомендовал новое хирургическое вмешательство. Следующая операция оказалась еще менее успешной, и через два месяца девочка умерла. Здесь отметим, что оценка действий врачей в таких ситуациях чрезвычайно сложна и требует долгих исследований экспертов.

    Есть и объяснение, почему уголовное дело появилось спустя пять лет. Хронологически родители ещё в 2019-м обратились с гражданским иском в суд, но получили отказ. Тогда же шла проверка их заявления в СК. Но сегодня оперативники, видимо, собрали не только факт одного перевода денег, но подозревают медика в других аналогичных эпизодах. Так, в ходатайстве на арест следователь недвусмысленно указал на «круг лиц, от которых Ляпин требовал денежные средства на проведение операций».

    Подробнее читайте в материале 47news.

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