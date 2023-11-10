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    Рабочий из Мурино попал в реанимацию. По его словам, на него упал поддон с грузом

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    В межрайонную больницу Токсово с многочисленными травмами доставлен 36-летний рабочий, об этом 10 ноября стало известно «Фонтанке». Предположительно, на него упала палета — поддон с грузом.

    Со слов пострадавшего, инцидент якобы произошел 8 ноября на рабочем месте в проектно-конструкторском бюро ООО «Петробалт». По предварительной информации, врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, субарахноидальное кровоизлияние, гематомы, многооскольчатые переломы лобковой кости с обеих сторон, перелом седалищной кости и крестца, левосторонний пневмоторакс, множественные переломы ребер слева.

    Сейчас мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

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