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    Продавцы вейпов предложили штрафовать родителей курящих детей

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    Представители Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой ввести административные штрафы для родителей несовершеннолетних курильщиков. Помимо Володина, письмо было направлено зампреду Петру Толстому и председателю думского комитета по молодежной политике Артему Метелеву, пишет 10 ноября газета «Ведомости».

    Согласно действующему законодательству, родителей могут оштрафовать только за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табачных изделий, отмечает юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов. Союз предлагает расширить ответственность родителей, чтобы штрафовать за факт того, что их ребенок курит.

    В 2023 году Госдума увеличила штраф за вовлечение несовершеннолетних в потребление табака с двух до двух-пяти тысяч рублей. Осенью этого же года депутаты внесли проект закона, вводящий уголовную ответственность за эти же действия.

    «Ясно, что принятых мер недостаточно, но не уверен, что штрафовать надо кого-то кроме тех, кто продает вейпы детям», — заявил Петр Толстой, подтвердив получение письма.

    Метелев рассказал, что не будет поддерживать эту инициативу. По его словам, эти штрафы породят большее число конфликтов, чем помогут решить проблему.

    Представитель родительской общественной организации Лариса Санатовская отметила, что, если такой закон примут, под подозрением окажется каждый родитель. Санатовская предлагает проводить просветительскую и профилактическую работу с родителями, чьи дети курят.

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    ВейпыПродавцыКурениеТабакРодителиГосдума
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