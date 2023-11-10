Продавцы вейпов предложили штрафовать родителей курящих детей

Представители Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой ввести административные штрафы для родителей несовершеннолетних курильщиков. Помимо Володина, письмо было направлено зампреду Петру Толстому и председателю думского комитета по молодежной политике Артему Метелеву, пишет 10 ноября газета «Ведомости».

Согласно действующему законодательству, родителей могут оштрафовать только за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табачных изделий, отмечает юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов. Союз предлагает расширить ответственность родителей, чтобы штрафовать за факт того, что их ребенок курит.