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    «Можно потерять 1 час 58 минут». Аномальные пробки в Петербурге, на КАД — более 10 км

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    Загруженность дорог Петербурга к 8:40 достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 5–6 баллов.

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    На внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом пробка более 10 км. На Народной, Большевиков, Дальневосточном, Октябрьской набережной, в Кудрово «бордовые» пробки, то есть скорость движения в них очень низкая. Также «бордовые» пробки на Заневском, на отдельных участках набережных Невы, Среднеохитнском и на других улицах.

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    «На Свердловской набережной в сторону Финбана просто адище! 2 км за 30 минут, авария, КАМАЗ и две машины-подлезуны», — рассказывает читатель «Фонтанки» Андрей. «Когда люди научатся быстро фотографировать и убирать машины с дороги, чтобы из-за них не стояли и не опаздывали тысячи людей?» — возмущается читатель.

    Организатор перевозок информирует, что в связи с дорожными работами на Витебском проспекте автобусные маршруты № 186, 190, 196, 197, 197А, 342, 388 следуют с задержками от 30 минут. На Советском проспекте в связи с затором на 40 минут задерживаются автобусные маршруты № 115, 115А, 189, 327, 328.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    «Яндекс» прислал уже несколько сообщений о пробках:

    • 8:18 — Мурманское шоссе, Народная улица от АЗС до Володарского моста. Пробка растянулась на 8 км, в ней можно потерять 1 час 58 минут. Обычно этот участок можно проехать за 54 минуты.
    • 8:18 — Пулковское шоссе от Кокколевской улицы до поворота в аэропорт Пулково. Пробка растянулась на 5,1 км, в ней можно потерять 54 минуты. Обычно этот участок можно проехать за 7 минут.
    • 8:27 — Октябрьская набережная от КАД до Володарского моста. Пробка растянулась на 4 км, в ней можно потерять 45 минут. Обычно этот участок можно проехать за 15 минут.
    • 8:42 — проспект Косыгина и Заневский проспект от улицы Передовиков до моста Александра Невского. Пробка растянулась на 4 км, в ней можно потерять 1 час 9 минут. Обычно этот участок можно проехать за 29 минут.
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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    Комментарии 25

    Гость10 Ноя 2023 в 09:56
    "Это какой-то...ПОЗОР!!!"
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