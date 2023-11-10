«Можно потерять 1 час 58 минут». Аномальные пробки в Петербурге, на КАД — более 10 км

Загруженность дорог Петербурга к 8:40 достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 5–6 баллов.
На внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом пробка более 10 км. На Народной, Большевиков, Дальневосточном, Октябрьской набережной, в Кудрово «бордовые» пробки, то есть скорость движения в них очень низкая. Также «бордовые» пробки на Заневском, на отдельных участках набережных Невы, Среднеохитнском и на других улицах.
«На Свердловской набережной в сторону Финбана просто адище!
Организатор перевозок информирует, что в связи с дорожными работами на Витебском проспекте автобусные маршруты
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
«Яндекс» прислал уже несколько сообщений о пробках:
- 8:18 — Мурманское шоссе, Народная улица от АЗС до Володарского моста. Пробка растянулась на
8 км, в ней можно потерять 1 час 58 минут.Обычно этот участок можно проехать за 54 минуты.
- 8:18 — Пулковское шоссе от Кокколевской улицы до поворота в аэропорт Пулково. Пробка растянулась на
5,1 км, в ней можно потерять 54 минуты. Обычно этот участок можно проехать за 7 минут.
- 8:27 — Октябрьская набережная от КАД до Володарского моста. Пробка растянулась на
4 км, в ней можно потерять 45 минут. Обычно этот участок можно проехать за 1 5 минут.
- 8:42 — проспект Косыгина и Заневский проспект от улицы Передовиков до моста Александра Невского. Пробка растянулась на
4 км, в ней можно потерять 1 час 9 минут. Обычно этот участок можно проехать за 29 минут.