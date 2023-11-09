Белощекие казарки щипали газон в петербургском ЦПКиО, пока не началось

На Елагином острове в Петербурге замечены нелегальные мигранты, стремящиеся в Евросоюз, — там сделали привал во время перелета белощекие казарки. Это птицы размером с небольшого гуся. Собственно, и принадлежат они к отряду гусеобразных.
Гнездятся они в скалах и тундре полярной зоны — в том числе на островах Шпицберген, Вайгач и Новая земля. Зимой предпочитают мягкий западноевропейский климат. В основном улетают в Нидерланды, но замечены также в Германии, Бельгии и Франции.
Автор этих кадров — участница сообщества «Астро Фото Болото» Катя Стрельникова. Снимки опубликованы также в телеграм-канале Lakhta Center / Лахта Центр.
Как заметила Стрельникова, казарки почти не боятся людей.
«Если не делать резких движений и не надевать яркой одежды, то подойти к ним можно очень близко — настолько, что видно каждое перышко. Больше всего опасений у этих птиц вызывают наши четвероногие питомцы — коты и собаки. Заслышав лай небольшой собачки, казарки стремительно сорвались с газона и перелетели на середину Средней Невки», — пишет автор снимков.
Питаются казарки зелеными травами, молодыми побегами полярных кустарников и водорослями. В ЦПКиО их, вероятно, привлекла сочная газонная трава.