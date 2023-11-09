    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 5

    1 м/с, ю-з

    756мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd92.2eur98.44

    Белощекие казарки щипали газон в петербургском ЦПКиО, пока не началось

    935
    2 комментария
    Фото: Катя Стрельникова / сообщество «Астро Фото Болото»
    ПоделитьсяПоделиться

    На Елагином острове в Петербурге замечены нелегальные мигранты, стремящиеся в Евросоюз, — там сделали привал во время перелета белощекие казарки. Это птицы размером с небольшого гуся. Собственно, и принадлежат они к отряду гусеобразных.

    Гнездятся они в скалах и тундре полярной зоны — в том числе на островах Шпицберген, Вайгач и Новая земля. Зимой предпочитают мягкий западноевропейский климат. В основном улетают в Нидерланды, но замечены также в Германии, Бельгии и Франции.

    Автор этих кадров — участница сообщества «Астро Фото Болото» Катя Стрельникова. Снимки опубликованы также в телеграм-канале Lakhta Center / Лахта Центр.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как заметила Стрельникова, казарки почти не боятся людей.

    «Если не делать резких движений и не надевать яркой одежды, то подойти к ним можно очень близко — настолько, что видно каждое перышко. Больше всего опасений у этих птиц вызывают наши четвероногие питомцы — коты и собаки. Заслышав лай небольшой собачки, казарки стремительно сорвались с газона и перелетели на середину Средней Невки», — пишет автор снимков.

    Питаются казарки зелеными травами, молодыми побегами полярных кустарников и водорослями. В ЦПКиО их, вероятно, привлекла сочная газонная трава.

    Фото: Катя Стрельникова / сообщество «Астро Фото Болото»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Белощекие казарки
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость09 Ноя 2023 в 18:38
    Я русский!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close