Белощекие казарки щипали газон в петербургском ЦПКиО, пока не началось

На Елагином острове в Петербурге замечены нелегальные мигранты, стремящиеся в Евросоюз, — там сделали привал во время перелета белощекие казарки. Это птицы размером с небольшого гуся. Собственно, и принадлежат они к отряду гусеобразных.

Гнездятся они в скалах и тундре полярной зоны — в том числе на островах Шпицберген, Вайгач и Новая земля. Зимой предпочитают мягкий западноевропейский климат. В основном улетают в Нидерланды, но замечены также в Германии, Бельгии и Франции.



Автор этих кадров — участница сообщества «Астро Фото Болото» Катя Стрельникова. Снимки опубликованы также в телеграм-канале Lakhta Center / Лахта Центр.