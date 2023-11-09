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    Фура подлезла под тепловоз на железнодорожном переезде в Автово

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    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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    Северо-Западная транспортная прокуратура выясняет обстоятельства ДТП с большегрузом, которое произошло на железнодорожном переезде в Петербурге 8 ноября.

    Авария случилась неподалеку от станции Автово, сообщает 9 ноября пресс-служба ведомства. По предварительным данным, водитель фуры выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал прямо перед приближающимся маневровым тепловозом. Судя по фото, тепловоз протащил грузовик несколько метров.

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    О пострадавших не сообщается. Транспортная прокуратура начала проверку по факту ДТП. Ведомство проверит соблюдение необходимых требований безопасности и при наличии оснований примет меры реагирования, говорится в сообщении.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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