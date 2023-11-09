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    Haval отзывает в России 55 тысяч автомобилей. У них недооснастили ГЛОНАСС

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    Российское представительство китайской марки Haval, ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», объявило о крупном отзыве автомобилей в РФ. Несколько десятков тысяч кроссоверов нужно дооснастить системой вызова экстренных служб.

    Под отзыв попали 55 тысяч автомобилей Haval F7, F7x, Jolion и Dargo, которые были выпущены с июля 2022 года по июнь 2023 года, сообщает 9 ноября пресс-служба Росстандарта. Согласно постановлению правительства РФ, автомобили на российском рынке должны обязательно оснащаться устройством вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), которое подключается к системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Попавшие под отзыв Haval необходимой «тревожной кнопки» не имеют. В дилерских центрах все машины планово дооснастят УВЭОС бесплатно для автовладельцев. Перечень VIN-кодов автомобилей, которые подлежат отзыву, опубликован в приложении на сайте Росстандарта.

    В июле аналогичную отзывную кампанию проводил «АвтоВАЗ». Дооснастить блоком управления системой оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» требовалось почти 80 тысяч «Лад».

    Китайские автомобильные марки после 2022 года уверенно расширяют свое присутствие на российском рынке. Haval за десять месяцев 2023 года реализовал в РФ почти 82 тысячи машин, за год нарастив продажи на 224,6%, сообщает «Автостат». Обогнала его из «китайцев» только Chery. В октябре Минпромторг включил Haval Jolion, Dargo, F7/F7x и H9 в перечень машин, на которые рекомендовано пересесть госслужащим.

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    Отзыв автомобилейЭРА-ГЛОНАССHaval
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