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    «АвтоВАЗ» отзывает почти 80 тысяч новых «Лад»

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    15 комментариев

    АО «АвтоВАЗ» объявило отзывную кампанию для трех моделей «Лады». У десятков тысяч машин, выпущенных за последние полтора года, не хватает блока управления «ЭРА-ГЛОНАСС».

    Отзыву подлежат 79 548 автомобилей LADA моделей GRANTA, Legend и Travel, которые были проданы в 2022–2023 годах, сообщает 20 июля пресс-служба Росстандарта. У них отсутствует блок управления системой оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

    На всех попавших под сервисную кампанию машинах в дилерских центрах установят необходимый блок управления. Владельцам эти работы обойдутся бесплатно. Проверить, попал ли автомобиль под отзыв, можно по VIN-коду. Список кодов опубликован на сайте Росстандарта.

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    Комментарии 15

    Гость20 Июл 2023 в 17:51
    Хорошо хоть руль не забыли установить
    +1−0
    Leo.S20 Июл 2023 в 17:49
    Это излишне,три иконки - скрепная и надёжная система безопасности
    +1−0
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