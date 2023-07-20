«АвтоВАЗ» отзывает почти 80 тысяч новых «Лад»

АО «АвтоВАЗ» объявило отзывную кампанию для трех моделей «Лады». У десятков тысяч машин, выпущенных за последние полтора года, не хватает блока управления «ЭРА-ГЛОНАСС».



Отзыву подлежат 79 548 автомобилей LADA моделей GRANTA, Legend и Travel, которые были проданы в 2022–2023 годах, сообщает 20 июля пресс-служба Росстандарта. У них отсутствует блок управления системой оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

На всех попавших под сервисную кампанию машинах в дилерских центрах установят необходимый блок управления. Владельцам эти работы обойдутся бесплатно. Проверить, попал ли автомобиль под отзыв, можно по VIN-коду. Список кодов опубликован на сайте Росстандарта.