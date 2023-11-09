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    Американский юрист в Панаме застрелил двух климатических активистов

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    Два человека, перекрывавшие шоссе в Панаме в знак защиты окружающей среды, погибли от рук автомобилиста во вторник, 7 ноября. Стрельбу открыл 77-летний американский юрист-пенсионер Кеннет Дарлингтон. Об этом 9 ноября рассказывает Daily Mail.

    Гражданин США панамского происхождения Дарлингтон на смог проехать по шоссе из-за двух мужчин, перекрывших проезд. Он начал с ними ожесточённый спор, а затем на глазах у фотографов и телевизионщиков достал оружие и стал стрелять. Один мужчина умер на месте, второй в больнице.

    Ранее он был судим за незаконное хранение огнестрельного оружия. 8 ноября суд в городе Ла-Эспига заключил его под стражу.

    По данным СМИ, активисты вели кампанию против соглашения правительства Панамы с канадской компанией об управлении медным рудником, который находится «в экологически чувствительной зоне».

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