Американский юрист в Панаме застрелил двух климатических активистов

Два человека, перекрывавшие шоссе в Панаме в знак защиты окружающей среды, погибли от рук автомобилиста во вторник, 7 ноября. Стрельбу открыл 77-летний американский юрист-пенсионер Кеннет Дарлингтон. Об этом 9 ноября рассказывает Daily Mail.

Гражданин США панамского происхождения Дарлингтон на смог проехать по шоссе из-за двух мужчин, перекрывших проезд. Он начал с ними ожесточённый спор, а затем на глазах у фотографов и телевизионщиков достал оружие и стал стрелять. Один мужчина умер на месте, второй в больнице.



Ранее он был судим за незаконное хранение огнестрельного оружия. 8 ноября суд в городе Ла-Эспига заключил его под стражу.

