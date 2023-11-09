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    Попавшийся пьяным за рулем петербуржец попытался обхитрить закон, но прокурор оказался хитрее

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    Водитель автомобиля попался в Петербурге на пьяной езде и попытался схитрить, пока дело не дошло до суда. Результат оказался тем же.

    Сотрудники ГИБДД 12 августа остановили у дома 94 по улице Лени Голикова автомобиль Peugeot 308, сообщает 9 ноября пресс-служба прокуратуры Петербурга. За рулем был пьяный мужчина. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ («Пьяное вождение, когда водитель уже подвергался административному наказанию за это же нарушение»).

    Как уточнили «Фонтанке», на следующий же день после возбуждения дела автомобилист продал «Пежо», к машине даже не успели применить обеспечительные меры. Однако при рассмотрении дела прокурор ходатайствовал о конфискации полученной за машину суммы. Суд признал водителя виновным и приговорил его к 200 часам обязательных работ с лишением прав на 2 года 10 месяцев, а ходатайство о конфискации удовлетворил. Теперь вырученные 400 тысяч рублей мужчине придется отдать государству.

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