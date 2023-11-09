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    Котенку сервала не дали вылететь из Москвы в Нью-Йорк — у него не было документов

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    Американский бизнесмен пытался вывезти 3-месячного котенка сервала из России по поддельным документам. Об этом сообщает федеральная таможенная служба 9 ноября.

    37-летний мужчина должен был вылететь с сервалом из Москвы в Нью-Йорк транзитом через Турцию, однако его остановили таможенники Домодедово. Бизнесмен заявил, что продает животных, однако вместо документов на сервала он показал сертификаты на домашнюю кошку породы египетская мау. Таможенники усомнились и передали котенка экспертам.

    ФТС России

    Специалисты определили, что это детеныш сервала, который занесен в международную Красную книгу и охраняется Конвенцией СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). Такую кошку нельзя перевозить без специального разрешения. На гражданина США возбудили административные дела за недекларирование и несоблюдение запретов и ограничений.

    Котенка передали на передержку в центр для диких животных Московской области. Там маленькому хищнику обеспечат необходимый уход и питание.

    Ранее россиянка попыталась вывезти в Финляндию священную Тору, изданную в 1872 году.

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