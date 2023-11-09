Котенку сервала не дали вылететь из Москвы в Нью-Йорк — у него не было документов

37-летний мужчина должен был вылететь с сервалом из Москвы в Нью-Йорк транзитом через Турцию, однако его остановили таможенники Домодедово. Бизнесмен заявил, что продает животных, однако вместо документов на сервала он показал сертификаты на домашнюю кошку породы египетская мау. Таможенники усомнились и передали котенка экспертам.

Американский бизнесмен пытался вывезти 3-месячного котенка сервала из России по поддельным документам. Об этом сообщает федеральная таможенная служба 9 ноября.

Специалисты определили, что это детеныш сервала, который занесен в международную Красную книгу и охраняется Конвенцией СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). Такую кошку нельзя перевозить без специального разрешения. На гражданина США возбудили административные дела за недекларирование и несоблюдение запретов и ограничений.

Котенка передали на передержку в центр для диких животных Московской области. Там маленькому хищнику обеспечат необходимый уход и питание.

