Сооснователь Apple Стив Возняк госпитализирован с инсультом

Один из сооснователей компании Apple Стив Возняк попал в больницу с инсультом. Бизнесмена госпитализировали в Мехико, об этом 9 ноября пишет El Pais.



В столицу Мексики Возняк прилетел, чтобы принять участие в форуме. Выступление было запланировано на среду, однако организаторы объявили об отмене, уточнив, что Возняк не сможет выйти к слушателям «по медицинским показаниям». По информации источников, бизнесмен плохо себя почувствовал, а жена заподозрила у него инсульт по характерным симптомам. В итоге супруга настояла на госпитализации.



Состояние 73-летнего Возняка оценивается как стабильное, лечить его будут в США.

