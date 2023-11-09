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    Сооснователь Apple Стив Возняк госпитализирован с инсультом

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    Один из сооснователей компании Apple Стив Возняк попал в больницу с инсультом. Бизнесмена госпитализировали в Мехико, об этом 9 ноября пишет El Pais.

    В столицу Мексики Возняк прилетел, чтобы принять участие в форуме. Выступление было запланировано на среду, однако организаторы объявили об отмене, уточнив, что Возняк не сможет выйти к слушателям «по медицинским показаниям». По информации источников, бизнесмен плохо себя почувствовал, а жена заподозрила у него инсульт по характерным симптомам. В итоге супруга настояла на госпитализации.

    Состояние 73-летнего Возняка оценивается как стабильное, лечить его будут в США.

    Стив Возняк, Стив Джобс и Рональд Уэйн в 1976 году основали компанию Apple в Калифорнии. Бизнесмен окончательно ушел из корпорации в 1987 году, отдав ей 12 лет жизни.

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