Беглов назначил начальника ГАТИ

Постановление о кадровых перестановках подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает 9 ноября пресс-служба Смольного.



Должность начальника Государственной административно-технической инспекции с 10 ноября будет занимать Алексей Геращенко, который до этого был временно исполняющим обязанности начальника ГАТИ.



Алексей Геращенко возглавлял ГУДП «Центр» в 2014–2015 годах, до этого он долгое время был руководителем аппарата целого ряда вице-губернаторов по ЖКХ — Алексея Сергеева, Сергея Козырева и Владимира Лавленцева. С 2016 года Геращенко работал в ГАТИ.

