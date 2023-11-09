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    Беглов назначил начальника ГАТИ

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    Постановление о кадровых перестановках подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает 9 ноября пресс-служба Смольного.

    Должность начальника Государственной административно-технической инспекции с 10 ноября будет занимать Алексей Геращенко, который до этого был временно исполняющим обязанности начальника ГАТИ.

    Алексей Геращенко возглавлял ГУДП «Центр» в 2014–2015 годах, до этого он долгое время был руководителем аппарата целого ряда вице-губернаторов по ЖКХ — Алексея Сергеева, Сергея Козырева и Владимира Лавленцева. С 2016 года Геращенко работал в ГАТИ.

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