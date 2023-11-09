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    Ватикан разрешил сексменьшинствам участвовать в крещении и венчании

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    Представители сексуальных меньшинств смогут участвовать в церковных таинствах наравне со всеми верующими. Об этом заявили в Дикастерии доктрины веры, сообщает итальянское агентство ANSA 8 ноября.

    Как говорится в заявлении, люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией или транссексуалы теперь смогут быть крестными родителями и свидетелями на свадьбе в церкви. Однако в Дикастерии подчеркнули, что важно не допустить риск скандала на этой почве или «дезориентации верующих».

    При этом, как сообщает ТАСС, в документе, который недавно приняли по итогам генеральной ассамблеи синода, формулировки в отношении представителей сексменьшинств и возможности женщин становиться дьяконами не одобрили.

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    КатоликиВатиканСексменьшинства допустили к таинствам
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