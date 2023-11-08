    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 5

    1 м/с, ю-з

    754мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.2eur98.44

    «Марс, грызи». Петербуржец попросил пьяного соседа сделать потише и поплатился

    1962
    17 комментариев

    Петербуржца покусала собака соседа, к которому он пришел сделать замечание из-за громкой музыки. Как стало известно «Фонтанке» 8 ноября, хозяин питомца якобы сам написал явку с повинной.

    Конфликт произошел 16 октября в квартире на Опочининой улице. По предварительным данным, 34-летний мужчина выпивал и слушал музыку. Время было за 10 вечера, когда к нему постучались в дверь. На пороге стоял сосед. Он попросил сделать музыку потише, и мужчина согласился.

    Однако, со слов петербуржца, около 5 утра сосед якобы вернулся, завязался словесный конфликт, который перерос в драку. Хозяин квартиры дважды ударил соседа кулаком по лицу, после чего отдал своему питбулю по кличке Марс команду «Марс, грызи!». Пес вцепился в ногу соседа, и тот убежал к себе в квартиру.

    Лишь спустя почти месяц у хозяина питомца проснулась совесть. По предварительной информации, он признал вину и раскаялся в содеянном. Известно, что ранее он уже был судим.

    Ранее годовалая девочка пострадала от зубов домашнего ротвейлера по кличке Бусинка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Питбуль
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close