«Марс, грызи». Петербуржец попросил пьяного соседа сделать потише и поплатился

Петербуржца покусала собака соседа, к которому он пришел сделать замечание из-за громкой музыки. Как стало известно «Фонтанке» 8 ноября, хозяин питомца якобы сам написал явку с повинной.



Конфликт произошел 16 октября в квартире на Опочининой улице. По предварительным данным, 34-летний мужчина выпивал и слушал музыку. Время было за 10 вечера, когда к нему постучались в дверь. На пороге стоял сосед. Он попросил сделать музыку потише, и мужчина согласился.

Однако, со слов петербуржца, около 5 утра сосед якобы вернулся, завязался словесный конфликт, который перерос в драку. Хозяин квартиры дважды ударил соседа кулаком по лицу, после чего отдал своему питбулю по кличке Марс команду «Марс, грызи!». Пес вцепился в ногу соседа, и тот убежал к себе в квартиру.