Ротвейлер Бусинка укусила за голову свою годовалую хозяйку из Петербурга

Годовалая девочка пострадала от зубов домашнего ротвейлера по кличке Бусинка. Об этом «Фонтанке» стало известно 5 ноября.



Маму с дочкой накануне приняли врачи детской больницы на Авангардной улице. У ребенка диагностировали открытую рану волосистой части головы. Выяснилось, что это проделки домашнего питомца — трехлетнего ротвейлера Бусинки. Мать уточнила, что собака привита. В удовлетворительном состоянии пострадавшую отпустили.

На страничке в социальной сети «ВКонтакте» мама пострадавшей девочки периодически выкладывает снимки, на которых Бусинка спит с девочкой на кровати. Кроме годовалой малышки, у женщины есть еще старшая дочь и сын. Отец семейства, судя по постам, находится в зоне СВО в качестве добровольца.