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    На Украине приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией российского губернатора Херсонской области Владимира Сальдо

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    В Одессе районный суд заочно приговорил губернатора Херсонской области России Владимира Сальдо к 15 годам тюрьмы, пишут 8 ноября «Ведомости» со ссылкой на заявление пресс-службы суда в соцсетях.

    Сообщается, что Сальдо признали виновным в госизмене, «коллаборационизме» и «отрицании агрессии против Украины». Кроме тюремного срока, в решении суда есть пункт о конфискации имущества. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Напомним, еще в 2002–2012 годах Сальдо трижды избирался мэром Херсона. После начала боевых действий на Украине Владимир Сальдо занимал должность главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.

    После референдума о ее присоединении к России он был назначен врио главы региона. 23 сентября 2023 года его избрали губернатором. Сальдо принес присягу на верность Конституции РФ и вступил в должность.

    С избранием Сальдо тогда поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.

    Петербуржцам Сальдо запомнился еще пламенным видеообращением, записанным в июне 2023 года на фоне крейсера «Аврора». Чиновник тогда приехал в Петербург на ПМЭФ. Сальдо заявил, что Украина организовала попытку покушения на него. Он уверял, что «по приказу» главы военной разведки Украины Кирилла Буданова и президента Владимира Зеленского на него устроили «настоящую охоту, выпустив более десяти высокоточных английских ракет» в Херсонской области.

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    Владимир Сальдо
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