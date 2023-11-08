На Украине приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией российского губернатора Херсонской области Владимира Сальдо

В Одессе районный суд заочно приговорил губернатора Херсонской области России Владимира Сальдо к 15 годам тюрьмы, пишут 8 ноября «Ведомости» со ссылкой на заявление пресс-службы суда в соцсетях.
Сообщается, что Сальдо признали виновным в госизмене, «коллаборационизме» и «отрицании агрессии против Украины». Кроме тюремного срока, в решении суда есть пункт о конфискации имущества. Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, еще в 2002–2012 годах Сальдо трижды избирался мэром Херсона. После начала боевых действий на Украине Владимир Сальдо занимал должность главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.
После референдума о ее присоединении к России он был назначен врио главы региона. 23 сентября 2023 года его избрали губернатором. Сальдо принес присягу на верность Конституции РФ и вступил в должность.
С избранием Сальдо тогда поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Петербуржцам Сальдо запомнился еще пламенным видеообращением, записанным в июне 2023 года на фоне крейсера «Аврора». Чиновник тогда приехал в Петербург на ПМЭФ. Сальдо заявил, что Украина организовала попытку покушения на него. Он уверял, что «по приказу» главы военной разведки Украины Кирилла Буданова и президента Владимира Зеленского на него устроили «настоящую охоту, выпустив более десяти высокоточных английских ракет» в Херсонской области.