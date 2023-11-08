На Украине приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией российского губернатора Херсонской области Владимира Сальдо

В Одессе районный суд заочно приговорил губернатора Херсонской области России Владимира Сальдо к 15 годам тюрьмы, пишут 8 ноября «Ведомости» со ссылкой на заявление пресс-службы суда в соцсетях.



Сообщается, что Сальдо признали виновным в госизмене, «коллаборационизме» и «отрицании агрессии против Украины». Кроме тюремного срока, в решении суда есть пункт о конфискации имущества. Приговор пока не вступил в законную силу.



Напомним, еще в 2002–2012 годах Сальдо трижды избирался мэром Херсона. После начала боевых действий на Украине Владимир Сальдо занимал должность главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.

